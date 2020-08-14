Cumhurbaşkanı Erdoğan babaocağı Güneysu'da
|14 Ağustos 2020 22:17
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftasonunu memleketi Rize'de geçirmek üzere bugün akşam saatlerinde Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.
Havayolu ile geldiği Trabzon'dan helikopterle memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geçen Erdoğan, Güneysu İlçe Stadı'nda kendisin bekleyen makam otosuna binerek yoğun güvenlik önlemleri altında ilçe merkezine geldi. İlçe merkezinde bir süre aracını durdurarak hemşehrileri ile görüşen Erdoğan, ardından dinlenmek üzere Merkez mahallesindeki konutuna geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın öğle saatlerine kadar evinde dinlenerek öğleden sonra Rize Valiliği'ne geçecek ve saat 16.00'da burada düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak. Ardından Cengiz Holding tarafından yaptırılan otelin açılışını gerçekleştirecek olan Erdoğan, Pazar günü ise yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Ersoy: 2021'de çok daha geniş kitleleri ağırlayacağız
14 Ağustos 2020 21:25
|Bakan Akar: Gemilerimize yapılacak müdahale karşılıksız kalmadı, kalmayacak
14 Ağustos 2020 17:59
|Erdoğan'dan AK Parti paylaşımı: Her şeyden önce milletimizin partisi
14 Ağustos 2020 15:23
|Erdoğan: Kemal Reis gemisi gereken cevap verdi
14 Ağustos 2020 13:55
|Çavuşoğlu: Yunanistan'ın da aklı selim davranması lazım
14 Ağustos 2020 13:40
|Bakan Pakdemirli'den Çeşme'de çıkan yangın ile ilgili açıklama
14 Ağustos 2020 12:17
|'Münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır
14 Ağustos 2020 12:15
|İyi Parti: Oyumuz MHP'den yüksek, bizi davet edemez
14 Ağustos 2020 12:10
|Vali Yerlikaya'dan şehit olan polis memuru için başsağlığı
14 Ağustos 2020 10:17
|Erdoğan 'İlk cevabı aldılar' demişti... İşte perde arkası
14 Ağustos 2020 09:16