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'Niye bakıyorsun?' deyip silahını çıkarıp vurdu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yan bakma kavgasında bir kişi belindeki silahla tartıştığı kişiyi yaraladı
 14 Ağustos 2020 22:59
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'Niye bakıyorsun?' deyip silahını çıkarıp vurdu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yan bakma kavgasında bir kişi belindeki silahla tartıştığı kişiyi yaraladı.

Olay Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde bulunan özel hastanenin önünde meydana geldi. İddiaya göre S.Ö. hastane önünde karşılaştığı E.D. ile "Niye bakıyorsun?" diyerek kısa süreli tartıştı. Tartışma sırasında S.Ö. belindeki silahı çıkartarak E.D.'ye bir el ateş ederek ayağından yaraladı. E.D. hastane personeli tarafından acil servise götürülerek tedavi altına alınırken, S.Ö. ise polis tarafından olayda kullandığı silahla beraber yakalanarak gözaltına alındı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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