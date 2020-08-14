'Niye bakıyorsun?' deyip silahını çıkarıp vurdu

TAPU ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI RİSK ALTINDA 2020 yılının ilk yarısında Covid-19 salgınına rağmen taşınmaz satışları sadece geçtiğimiz yılın aynı döneme göre yüzde 32, bir önceki yılın Temmuz ayına oranla kredili konut satışı yüzde 1000 artarak rekor kırmıştır. Buna rağmen Tapu Müdürlüklerimizdeki çalışan personel sayısı her geçen gün azalmaktadır.