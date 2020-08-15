15 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
15 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları.
|15 Ağustos 2020 00:01
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DÜNYA DİPLOMASİ
1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.
(Trablus)
GÜNCEL
1- Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Galata Kulesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarına ilişkin basın açıklaması yapacak.
(İstanbul/11.00)
2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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