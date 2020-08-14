Kalın, Robert C. O'Brien ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
|14 Ağustos 2020 23:24
|Yazdır
İbrahim Kalın ve Robert C. O'Brien arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Libya, Doğu Akdeniz ve Filistin konuları etraflıca ele alındı.
Yapılan görüşmede Türkiye'nin hem Libya'da hem de Doğu Akdeniz'de sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, barış ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduğu belirtildi. Filistin konusunda ancak iki devletli, Filistinlilerin de kabul ettiği, adil bir plan ile bölgede huzur ve istikrarın sağlanabileceği vurgulandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|15 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
15 Ağustos 2020 00:01
|Bakan Ersoy: Devletimiz birçok coğrafyada mücadele veriyor
14 Ağustos 2020 23:25
|Cumhurbaşkanı Erdoğan babaocağı Güneysu'da
14 Ağustos 2020 22:17
|Bakan Ersoy: 2021'de çok daha geniş kitleleri ağırlayacağız
14 Ağustos 2020 21:25
|Bakan Akar: Gemilerimize yapılacak müdahale karşılıksız kalmadı, kalmayacak
14 Ağustos 2020 17:59
|Erdoğan'dan AK Parti paylaşımı: Her şeyden önce milletimizin partisi
14 Ağustos 2020 15:23
|Erdoğan: Kemal Reis gemisi gereken cevap verdi
14 Ağustos 2020 13:55
|Çavuşoğlu: Yunanistan'ın da aklı selim davranması lazım
14 Ağustos 2020 13:40
|Bakan Pakdemirli'den Çeşme'de çıkan yangın ile ilgili açıklama
14 Ağustos 2020 12:17
|'Münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır
14 Ağustos 2020 12:15