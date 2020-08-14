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Kalın, Robert C. O'Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
 14 Ağustos 2020 23:24
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Kalın, Robert C. O'Brien ile görüştü

İbrahim Kalın ve Robert C. O'Brien arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Libya, Doğu Akdeniz ve Filistin konuları etraflıca ele alındı.

Yapılan görüşmede Türkiye'nin hem Libya'da hem de Doğu Akdeniz'de sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, barış ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduğu belirtildi. Filistin konusunda ancak iki devletli, Filistinlilerin de kabul ettiği, adil bir plan ile bölgede huzur ve istikrarın sağlanabileceği vurgulandı.
DHA
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