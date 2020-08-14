Adana'da 2 bin 450 polisin katılımıyla 'huzur' uygulaması yapıldı
|14 Ağustos 2020 23:39
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Adana'da 2 bin 450 polisin katıldığı, narkotik köpeklerinin de destek verdiği asayiş uygulaması yapıldı.
Drone destekli yapılan uygulamada şehrin çeşitli bölgelerinde noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında polis ekipleri araçları durdurarak genel bilgi taraması (GBT) yaptı, araçları aradı.
Emniyet Müdürü Doğan İnci de Türkmenbaşı Bulvarı'nda kontrol noktasına gelerek vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara hediyeler verdi. Görevli polislerle de sohbet eden İnci, narkotik dedektör köpeği hakkında bilgi aldı.
İnci, gazetecilere, şehrin huzuru için önleyici tedbirler kapsamında huzur uygulaması yaptıklarını belirtti. Denetimlerde asayiş, trafik ve diğer suç unsurlarının kontrol edildiğini ifade eden İnci, "Denetimler geç vakitlere kadar devam edecek. Burada vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında da bilgilendirme yapıyoruz. Hem de diğer suç unsurları yönünden uygulamamız var. Tüm ilçelerde 2 bin 450 personelle uygulama yapılıyor."
Şehirdeki asayiş olaylarına değinen İnci, şunları söyledi:
"Bu hafta içinde şehirde bir kuyumcuda ve markette gasp olayları meydana geldi. Çok şükür arkadaşlarımızın güzel bir çalışması neticesinde iki olayın da failleri bugün itibariyle gözaltındalar. Faili meçhul bir olayımız kalmadı. Ayrıca yine uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmada 50 kilograma yakın esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla, sokak satıcılarıyla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek."
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