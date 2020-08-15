Dünyanın en iyi 10 üniversitesi, pandemide ne yapacak?

Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Avrupa Bilişim Dernekleri Konseyi Başkan Yardımcısı Dr. Erdem Erkul, sosyal medya hesabından, dünyanın en iyi 10 üniversitesinin, zorlu pandemi sürecinde ne yaptığını ve önümüzdeki dönem için nasıl bir hazırladığını açıkladı.

İşte Dr. Erdem Erkul'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar:

* Bu tweet dizisinde dünyanın en iyi 10 üniversitesi zorlu pandemi sürecinde ne yaptı ve önümüzdeki dönem için nasıl bir plan hazırladı? Sizlere bahsetmek istiyorum.