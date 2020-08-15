1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir ulaşımında 'aktarma ücretleri' değişti

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Eylül'den geçerli olmak üzere şehir içi toplu ulaşımda 90 dakikalık aktarma süresinin 120 dakikaya çıkarılmasını, ikinci ve üçüncü binişlerden ise 50 kuruş ücret alınmasını kararlaştırdı.
 15 Ağustos 2020 03:28
Yazdır
İzmir ulaşımında 'aktarma ücretleri' değişti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başkanlığında gerçekleştirilen belediye meclisinin ağustos ayı ikinci oturumunda, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen ulaşım zamları görüşüldü.

1 Eylül'den itibaren toplu ulaşımda yüzde 5,6 zam yapılmasına ve 90 dakikalık aktarma süresinin 120 dakikaya çıkarılmasına, ikinci ve üçüncü binişlerden 50 kuruş ücret alınmasına ilişkin teklif, AK Partili ve MHP'li üyelerin ret oylarına karşın oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre, tek biniş ücretinde 10 kuruş indirim yapılarak 3,56 liradan 3,46 liraya düşürüldü. İlk iki aktarmada 50'şer kuruş alınırken, sonraki aktarmaların ücretsiz olması kararlaştırıldı. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş tarifelerinde ise bir değişiklik yapılmadı.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Özgür Hızal, kentte uygulanan 90 dakikalık aktarma sisteminin 12 yıldan bu yana uygulandığını, bu süre içinde iki ve daha fazla kent içi ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlardan ücret alınmadığını hatırlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, her fırsatta İzmir ulaşımında uygulanan sistemi örnek gösterdiğini belirten Hızal, "Soyer, adaylık sürecinde seçim vaatleri arasında, 'Kesinlikle 90 dakika uygulamasının kaldırılmayacağı' yönünde vaatlerde bulundu. Biz de İzmirliler de takdir ediyordu. Ama bugün CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin oyları ile 12 yıllık saat gibi işleyen ve İzmirlilerin lehine olan ücretsiz 90 dakika uygulamasını sona erdiriyorlar. Hem bir taraftan İzmirlileri aktarma sistemine mahkum ettiler hem de bir taraftan bu sistem üzerinden İzmirlilerin cebine göz diktiler." dedi.

Hızal, Soyer'in göreve geldiği günden bugüne, ulaşıma ortalama yüzde 40'dan fazla zam yaptığını, halkın mağdur edildiğini ifade etti.

İzmir'de geçen meclis toplantısında suya da yüzde 11,56 oranında zam yapıldığını hatırlatan Hızal, şunları kaydetti:

"Kent artık ilklerin şehri değil zamların şehri olarak anılmaya başlandı. Bugün ulaşım zammını şirinleştirmek için 'Aslında biz zam yapmıyoruz, fiyat düzenlemesi yapıyoruz' diyorlar. '3,56 lirayı 3,46 liraya düşürüyoruz. Birinci ve ikinci aktarmalarda 50'şer kuruş alıyoruz' diyerek 50 kuruşu küçümsüyorlar. İzmirlilere yanlış bilgiler veriyorlar. Bugün yapılan zam, 90 dakikanın ortadan kalkması ile birlikte, ilk aktarma için yüzde 13, ikinci aktarma için yüzde 25 olacak. 'Martın sonu bahar' dediler, 'her şey çok güzel olacak' dediler, 'aşkla İzmir' dediler ve daha da önemlisi 'arka sıradakilere önem vereceğiz' dediler. Bahar henüz gelmedi, İzmir'e olan aşklarının da bittiğini çoktan görüyoruz. Çok daha kötüsü olan o 'arka sıradaki oturan' diye tabir ettiklerini, her geçen gün arkalara itiyorlar."

MHP İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların zor günler yaşadığını, kentte suya ve ulaşıma yapılan zamların yılbaşından itibaren yapılmasının daha iyi olacağını ifade etti.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe ise Büyükşehir Belediyesinin mali açıdan zor durumda olduğunu iddia ederek, "Bu önerge çarşamba günü geldi ve acil denildi. Yoksa bir günde bu kararı acilen geçirin demezler. Şu an Seferihisar'da işçilere para ödenmiyor. Seferihisar battı şimdi sıra İzmir Büyükşehir Belediyesinde. Biz çekilen kredilere neden onay verdik. Pandemi dönemi geçsin zamlar gelmesin diye verdik. İzmir bu kadar borçlanmayı bu kadar kötü yönetilmeyi hak etmiyor. Sizin İzmir aşkınız bitmiş." ifadelerini kullandı.

Eleştirilere yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ise ulaşım zammını savundu.

Kovid-19 sürecinde Büyükşehir Belediyesi gelirlerinde önemli bir kayıp olduğunu dile getiren Soyer, "Geçen yılın ilk dönemine göre son 5 ay içinde 225 milyon lira hasılat kaybımız var. Pandemi döneminde yaşadığımız tüm dünyayı etkileyen bir şey büyük bir kayıp. Diğer büyük illere göre en düşük toplu ulaşım İzmir'dedir. Şu an itibarıyla Ankara ve İstanbul'dan daha düşüğüz." dedi.

Dilek ve temenni kısmında Soyer ile konuşma sürelerine uymadığını belirttiği AK Partili meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı.

Soyer'in "Biz sizi nasıl susturacağız? Nasıl herkes gibi dinleyeceksiniz. Şimdi sizi çıkaracağım" sözleri üzerine AK Parti grubu toplantının yapıldığı meclis salonunu terk etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi arttı
14 Ağustos 2020 15:12		 'Bu aylık performansla, dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk'
14 Ağustos 2020 12:29
Domates fiyatları tarlada 35 kuruşa düştü, çiftçi iflas noktasına geldi
14 Ağustos 2020 10:49		 Cari denge Haziran'da 2,93 milyar dolar açık verdi
14 Ağustos 2020 10:21
Mevduat yükseldi kredi hacmi arttı
14 Ağustos 2020 07:34		 Döviz hesapları 220 milyar dolara dayandı!
13 Ağustos 2020 22:59
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'gastronomi turizmi' mesajı
13 Ağustos 2020 12:08		 Kamu ile özel sektör arasında 155,8 milyar dolarlık imza
13 Ağustos 2020 11:02
Savunma sanayisinde 'yetenek havuzu' oluşturuldu
13 Ağustos 2020 11:01		 Gazda Türkiye'nin eli kuvvetli
13 Ağustos 2020 09:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:31 - Cumhuriyetin en büyük tarihi eser operasyonu! 4 kişi tutuklandı03:28 - İzmir ulaşımında 'aktarma ücretleri' değişti00:58 - Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu Of'a geldi00:51 - Sıkıştırılan ambulans şarampole yuvarlanarak yandı! Ölümden döndüler00:05 - Konya Büyükşehir, makam şoförü olmak için ilana çıktı, sadece adayın ismini yazmadı00:05 - Dünyanın en iyi 10 üniversitesi, pandemide ne yapacak?
00:01 - 15 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Memurlara özel %15 ekstra indirim23:42 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:39 - Adana'da 2 bin 450 polisin katılımıyla 'huzur' uygulaması yapıldı23:25 - Bakan Ersoy: Devletimiz birçok coğrafyada mücadele veriyor23:24 - Kalın, Robert C. O'Brien ile görüştü
23:13 - Dünya genelinde kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 14 milyonu geçti22:59 - 'Niye bakıyorsun?' deyip silahını çıkarıp vurdu22:57 - 20 TL'ye internet paketi almak istedi, 26 bin lira dolandırıldı22:55 - Altı şehirde daha 65 yaş üstüne virüs kısıtlaması22:45 - Evlerde kışlık bamya hazırlığı başladı
22:33 - Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunda 4 tutuklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Konya Büyükşehir, makam şoförü olmak için ilana çıktı, sadece adayın ismini yazmadı
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Dünyanın en iyi 10 üniversitesi, pandemide ne yapacak?
Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu Of'a geldi
Sıkıştırılan ambulans şarampole yuvarlanarak yandı! Ölümden döndüler
15 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
Cumhuriyetin en büyük tarihi eser operasyonu! 4 kişi tutuklandı
İzmir ulaşımında 'aktarma ücretleri' değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şiddetli geçimsizlik 1
istanbul sözleşmesinden çıkılması 2
vedat muriqi 1
trafikte tartıştığı kadına küfredip saldıran maganda 3
canlı yayında dizlerini kırmak 1
a haber'in muharrem ince'nin konuşmasını yayınlaması 2
hümeyra 1
okulların 21 eylül 2020'de açılma ihtimali 2
corona virüs vaka sayısı 1
ebru polat 1
SON İLANLAR
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 173 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Şırnak Fındık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Niğde Çukurkuyu Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Bahşılı Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam