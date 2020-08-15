1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhuriyetin en büyük tarihi eser operasyonu! 4 kişi tutuklandı

İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
 15 Ağustos 2020 03:31
Yazdır
Cumhuriyetin en büyük tarihi eser operasyonu! 4 kişi tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen ilçesi ve yakınlarından kazı ve başka yöntemlerle ele geçirilen tarihi eserleri yurt dışına kaçırma hazırlığı olduğu bilgisini aldı. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, polis ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip başlatıldı. Ekipler, dün sabah saatlerinde Menemen ilçesi merkezli, Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yapılan aramalarda, yaklaşık 70 bin parça sikke ve heykel gibi tarihi eser niteliği taşıyan obje ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin dolar ve 11 bin euro ele geçirildi. Yapılan operasyonun, cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olduğu bildirildi.

4 şüpheli tutuklandı

Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki gözaltı işlemleri sona erdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D., U.Y., İ.G. ve A.Y. tutuklanırken, M.Y. ve E.K. isimli şüpheliler adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan dev operasyonda ele geçirilen tarihi eserler, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilendi. Müze müdürlüğüne teslim edilecek olan eserlerin özel ekip tarafından inceleneceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Niye bakıyorsun?' deyip silahını çıkarıp vurdu
14 Ağustos 2020 22:59		 20 TL'ye internet paketi almak istedi, 26 bin lira dolandırıldı
14 Ağustos 2020 22:57
Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunda 4 tutuklama
14 Ağustos 2020 22:33		 Mersin'de araştırma enstitüsündeki yangın söndürüldü
14 Ağustos 2020 21:54
16 gün sonra evleneceklerdi feci kazada can verdiler
14 Ağustos 2020 21:02		 Akaryakıt istasyonundan para vermeden kaçtı, 9 araca çarptı
14 Ağustos 2020 20:13
Kamyonun kasası otomobilin üzerine devrildi 1 kişi öldü
14 Ağustos 2020 20:09		 Trabzon'da şiddetli yağış can aldı
14 Ağustos 2020 19:22
Oğluna suni teneffüs yapan baba: Ne olur aç gözlerini
14 Ağustos 2020 18:41		 Ardahan'da askeri araç kaza yaptı, 5 asker yaralandı
14 Ağustos 2020 16:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:31 - Cumhuriyetin en büyük tarihi eser operasyonu! 4 kişi tutuklandı03:28 - İzmir ulaşımında 'aktarma ücretleri' değişti00:58 - Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu Of'a geldi00:51 - Sıkıştırılan ambulans şarampole yuvarlanarak yandı! Ölümden döndüler00:05 - Konya Büyükşehir, makam şoförü olmak için ilana çıktı, sadece adayın ismini yazmadı00:05 - Dünyanın en iyi 10 üniversitesi, pandemide ne yapacak?
00:01 - 15 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Memurlara özel %15 ekstra indirim23:42 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:39 - Adana'da 2 bin 450 polisin katılımıyla 'huzur' uygulaması yapıldı23:25 - Bakan Ersoy: Devletimiz birçok coğrafyada mücadele veriyor23:24 - Kalın, Robert C. O'Brien ile görüştü
23:13 - Dünya genelinde kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 14 milyonu geçti22:59 - 'Niye bakıyorsun?' deyip silahını çıkarıp vurdu22:57 - 20 TL'ye internet paketi almak istedi, 26 bin lira dolandırıldı22:55 - Altı şehirde daha 65 yaş üstüne virüs kısıtlaması22:45 - Evlerde kışlık bamya hazırlığı başladı
22:33 - Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunda 4 tutuklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Konya Büyükşehir, makam şoförü olmak için ilana çıktı, sadece adayın ismini yazmadı
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Dünyanın en iyi 10 üniversitesi, pandemide ne yapacak?
Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu Of'a geldi
Sıkıştırılan ambulans şarampole yuvarlanarak yandı! Ölümden döndüler
15 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
Cumhuriyetin en büyük tarihi eser operasyonu! 4 kişi tutuklandı
İzmir ulaşımında 'aktarma ücretleri' değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
boğulmaların artması 2
erkek doğmadı çöpe attık 3
memleket hareketi 5
eren bülbül 1
gaziantep'te 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmesi 2
covid belirtisi olup testin negatif çıkması 1
Red bull leipzig 1
corona şüphesi 1
badem 1
afedersin hdp 3
SON İLANLAR
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 173 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Şırnak Fındık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Niğde Çukurkuyu Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Bahşılı Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam