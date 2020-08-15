Oruç Reis korsan anlaşma sınırında: Artık 8 savaş gemisi koruyor

Derin deniz sismik veri kaydı yapan 10 bin 500 metre uzunluğundaki sismik kayıt kablosuyla saatte ortalama 8 km hızla ilerleyen Oruç Reis, kuzey doğu- güney batı istikametinde ilerleyerek, yaklaşık 180 km uzunluğundaki hatta tek yön taramasını tamamladı. Yunanistan ile Mısır'ın korsan sınırlandırma anlaşmasının doğu sınırı olan 28 derece doğu boylamına kadar planlanan koordinatın en ucuna kadar veri toplayan Oruç Reis, buradan dönüş istikametine geçerek çift yönlü taramalarına devam etti.

UZAKTAN ÖNLENİYOR

Bölgedeki tehdit seviyesinin artması üzerine 6 savaş gemisi refakatinde göreve başlayan MTA Oruç Reis'i koruyan gemi sayısı, Navtex sahasının sözde korsan anlaşma sınırı olan en batı uca yaklaşıldığında ve Yunan fırkateyn tacizinin püskürtülmesi sonrası 8'e kadar çıkarıldı. Halen bölgede, Oruç Reis'in yanı sıra yardımcı gemiler Ataman ve Cengiz Han ve onlara refakat eden 8 savaş gemisi ile birlikte toplam 11 gemi faaliyet yürütüyor. Öte yandan denizaltılar ve diğer donanma unsurlarıyla da bölge yakından izleniyor. TCG Kemal Reis'in taciz için gelen Yunan fırkateyni Oruç Reis'in çok uzağında önlediği öğrenildi. Türk donanması, geminin sismik faaliyetlerinin engellenmesine hiçbir şekilde izin vermeyerek kilometrelerce uzaktan önlem alıyor. Oruç Reis'in bölgedeki faaliyetleri, daha önce belirlenerek ilan edilen 23 Ağustos'a kadar devam edecek.