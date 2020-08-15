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Koronayı yaşayanlar anlatacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, artan vaka sayılarının ardından toplumdaki farkındalığı arttırmak için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Kampanyalarla hastalığın seyrinin şiddeti ve bıraktığı etkiler, virüs tedavisi gören kişiler tarafından anlatılacak. Maske kullanımını keyifli hale getirmek için değişik renk ve biçimlerde maskeler üretilmesi sağlanacak.
 15 Ağustos 2020 07:20
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Koronayı yaşayanlar anlatacak

Koronavirüste artan vaka sayısını azaltmaya yönelik tedbirleri gözden geçiren Bilim Kurulu, salgına karşı toplumdaki farkındalığı tazeleyecek formülleri görüştü. Geçtiğimiz gün bir araya gelen Bilim Kurulu'nun gündeminde "okulların açılıp açılmayacağı" başlığının yanı sıra artan vaka sayılarına karşı atılacak adımlar da yer aldı. Toplantıda, Bilim Kurulu'nda alınacak tedbirlerin yanı sıra vatandaşların bu kurallara uyması için toplumun motivasyonun artıracak adımların da değerlendirildiği öğrenildi.

BIKKINLIĞA KARŞI TEDBİRLER

Salgının başlarında yapılan çalışmalarla artan farkındalığın ve kazandırılan alışkanlıkların, toplumdaki yorgunluk ve bıkkınlık nedeni ile azalmaya başladığı tespitinin yapıldığı toplantıda buna karşı alınması gereken tedbirlerin değerlendirildiği ifade edildi. Bu kapsamda yeni bir farkındalık kampanyasının hazırlanması gündeme geldi. Buna göre, koronavirüsün ne kadar kolay bulaşabildiği örnekler eşliğinde anlatılacak. Hangi davranışların virüsün bulaşmasına ortam hazırladığı da görselleri ile aktarılacak. Bu konuda hazırlanacak videolar ile görseller geleneksel medyanın dışında sosyal medyada da paylaşılacak.

'ATLATMASI ZOR' MESAJI

Hastalık seyrinin ne kadar şiddetli seyrettiği de yine vatandaşlara gösterilecek. Hastalığın zannedildiği gibi çok basit atlatılmadığı, zorlu tedaviler uygulandığı, hastaların ölüm ile kalım arasında büyük mücadeleler vermek zorunda kaldığı vurgulanacak. Virüsün atlatılmasına rağmen vücutta bıraktığı etkiler de yine bu farkındalık kampanyasında dikkat çekilecek. Bu kapsamında hastalığı yaşayanların deneyimlerini anlattığı kampanyalar düzenlenecek.

Her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı koronavirüre dair en merak edilen konu aşı. Virüsün tek şifası olarak görülen aşı için ülkeler hummalı bir çalışma içinde. Rusya ise deyim yerindeyse saman altından su yürüterek aşı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini duyurdu. Böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu. Peki, gerçekten de ülkelerin aşı yarışının ilk kazananı Rusya mı oldu?

ÇOCUKLAR İÇİN YENİ FORMÜLLER

Kovid-19'da mesafe ve hijyenin dışında üçüncü ana kural olan maske kullanımı da yeni uygulamalarla teşvik edilecek. Maske üreticileri değişik renk ve biçimlerde maskeler üreterek, maske kullanımını daha keyifli bir hale getirebilmesi öngörülüyor. Çocuklar için de keyifli bir melodiyi mırıldanarak ellerini yıkayabilmeleri için yeni formüller geliştirilmesi bekleniyor.
Yeni Şafak
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