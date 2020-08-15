PKK'lılar orman yakacaktı: Üç ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul'un farklı noktalarında peş peşe meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili çalışma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin istihbarat ve saha çalışmalarının ardından orman yangınlarının arkasından terör örgütü PKK çıktı. TSK'nın Kuzey Irak, Suriye ve ülke içindeki başarılı operasyonlarına misilleme yapmak isteyen PKK'lıların İstanbul'da orman yakma, araç, işyeri kundaklama ve sansasyonel eylem arayışı içinde olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 3 ilde şafak vakti operasyon düzenlendi. Irak'taki PKK'lı teröristlerle bağlantısı olduğu ve eylemleri planlayanların arasında yer aldığı tespit edilen Suriye uyruklu U.Y.A. ile birlikte 12 şüpheli yakalandı.

SURİYE SORUMLUSU YAKALANDI

Gözaltına alınanlardan T.H.'nin, Suriye'deki örgüt üyeleriyle iletişimde olduğu, Suriye'de sorumlu düzeyindeki örgüt üyelerinin arasında yer aldığı, 4 yıl boyunca ağır silahların sorumlusu ve eğitmeni olduğu öğrenildi. Operasyonda Suriye Tel-Temir bölgesinde 2018 yılında PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen M.M. ile Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde Esenler'de faaliyet gösteren İ.Ç. de gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir terör soruşturması kapsamında örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen K.K. ile birlikte İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu belirlenen A.E.'nin de aralarında bulunduğu şüphelilerin, İstanbul Emniyeti Vatan yerleşkesindeki sorguları sürüyor.

Şahin Şen