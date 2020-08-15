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Sözleşmeye ya şerh düşülecek ya da iptal

Sözleşmedeki tartışmalı maddeye ya şerh konulacak ya da yeni bir sözleşme yapılacak. Erdoğan'ın kararını bu ay vermesi bekleniyor.
 15 Ağustos 2020 06:50
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili 'Tercüme metinler yerine artık kendi çerçevemizi kendimiz belirlememiz gerekiyor' sözlerinin ayrıntıları ortaya çıkıyor. Sözleşmeyle ilgili iki ayrı yol haritası gündemde. Buna göre, ya sözleşmede tartışılan maddeye şerh konulacağı ya da yeni bir sözleşme yapılabileceği belirtiliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir çalışma yürüttüğü öğrenildi. Edinilen bilgiye göre sözleşme yeniden yorumlanıyor. Tartışmalara sebep olan 'Temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması' konusunu düzenleyen 4. maddede geçen 'cinsel yönelim' ve 'toplumsal cinsiyet kimliği' ifadelerine şerh konulabilmesi gündemde. Bununla ilgili de alternatif metin hazırlığı yapılıyor. AK Parti kurmayları "Kadına şiddete sıfır tolerans mücadelemizi sürdüreceğiz. Fakat tartışmalı maddelere şerh gündeme gelebilir, bu metinle yolumuza devam ediyoruz, diyebiliriz" dedi. Hukukçu kurmaylar, sözleşmeden çıkılması durumunda ise iki ayrı yol haritası belirledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kopenhag yerine Ankara Kriterleri ile devam ederiz' sözlerinden yola çıkılarak yeni bir sözleşmenin de oluşturulabileceği ifade ediliyor. AK Partili kurmaylar, bu durumda yasal boşluklar ve düzenlemelere ilişkin de bir rapor hazırladı.

Sözleşmeden çıkılırsa, kadına şiddet yasası için düğmeye basılacak. Çalışmalar ise, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak, son kararı bu ay içinde Cumhurbaşkanı'nın vermesi bekleniyor. Öte yandan, sözleşmeye niçin karşı olunduğu da kamuoyuna anlatılacak.

Ebru Karatosun

Türkiye
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