CHP'de Muharrem İnce teyakkuzu! 'Yüz vermeyin' talimatı

Muharrem İnce'nin 'Bin Günde Memleket' hareketi, CHP'de bir 'küskünler hareketi' olarak değerlendirilirken, İnce'nin kendisini CHP'den ihraç ettirerek mağdur rolünü oynamaya çalıştığı iddia ediliyor. İnce'nin, bu çıkışıyla CHP ve İYİ Parti üzerinde baskı kurarak kendisini Cumhurbaşkanı adayı yaptırmayı amaçladığı ileri sürülüyor.

'İLGİSİZLİK' POLİTİKASI

İnce konusunda bir süredir sessizliğini koruyan CHP yönetimi, önceki gün İnce'nin iddialarına karşılık vererek, bu sessizliği bozmuştu. Şimdi de, Eylül ayında 'Bin Günde Memleket' sloganıyla Anadolu'yu gezmeye hazırlanan Muharrem İnce'ye yönelik 'ilgisizlik politikası' başlatıldığı belirtildi. CHP yönetimin teşkilatlara "İnce'ye kapıları kapatın, ilgi göstermeyin" talimatı verdiği ileri sürülüyor.

CHP kulislerinde Muharrem İnce'nin disipline sevk edilmesi ve ihraç edilmesi konuşuluyor. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şimdilik böyle bir mekanizmayı işletmeye sıcak bakmadığı, İnce'nin adımlarının takip edilmesi; ama ilgi gösterilmemesinden yana olduğu belirtiliyor.