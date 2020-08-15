Yunanistan saldırırsa adalardan da olur
|15 Ağustos 2020 07:59
|Yazdır
Yunanistan'ın agresif tutumu sebebiyle Doğu Akdeniz'deki gerilim sürüyor. Türkiye'nin uluslararası çıkarlarını korumak üzere şu anda stratejik savunma içinde olduğunu söyleyen askeri kaynaklar, Yunanistan'ın Türk unsurlarına saldırması halinde misliyle karşılık vereceğini vurguluyor. Yunanistan'ın Akdeniz'de NAVTEX ilan edilen bölgede Türk unsurlarına yönelik herhangi bir saldırıda bulunması durumunda, Türkiye'nin BM'nin 51. maddesi gereği meşru müdafaa hakkını kullanacağına işaret ediliyor. Doğu Akdeniz'deki gerilimin geniş çaplı bir çatışmaya dönüşmesi halinde Yunanistan'ın; 1923 Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Anlaşmasıyla elde ettiği bazı kazanımları kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini de dikkat çekiliyor. Böyle bir durumda özellikle Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın olan adaları kaybedeceğine işaret ediliyor. Atina'nın Lozan ve Paris anlaşmalarında elde ettiği kazanımları devam ettirme niyeti varsa, Türkiye ile gerginliği artırmak değil kazan-kazan formülü ile masaya oturması gerektiğine vurgu yapılıyor. Askeri uzmanlara göre, Antalya'nın hemen iki kilometre ötesindeki Meis adası, Ayvalık'ın beş mil ötesindeki Midilli Adası, Çeşme'nin hemen karşısındaki Sakız Adası'nı Yunanistan'ın Türk ordusunda karşı müdafaa etmesinin mümkün olmadığına dikkat çekiliyor. Kaynaklar, hukuki, diplomatik ve askeri olarak da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de daha üstün durumda olduğunun altını çiziyor. Fransa'nın desteğinin göstermelik olduğunu ifade ediyorlar.
KOMUTA KADEMESİ ORUÇ REİS'İ İZLEDİ
Milli Savunma Bakanı Hulüsi Akar ve TSK komuta kademesi, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında incelemelerde bulundu. Akar "Bölgeyle alakası olmayan bir müttefikimizin Doğu Akdeniz'de askeri varlığını güçlendireceğine yönelik açıklaması müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor" dedi.
Selçuk BökeBakan Akar: Gemilerimize yapılacak müdahale karşılıksız kalmadı, kalmayacak
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Türkiye'siz adım yanlış bir adımdır'
15 Ağustos 2020 08:42
|CHP'de Muharrem İnce teyakkuzu! 'Yüz vermeyin' talimatı
15 Ağustos 2020 07:50
|Sözleşmeye ya şerh düşülecek ya da iptal
15 Ağustos 2020 06:50
|PKK gitsin Mısır-Suud ordusu gelsin
15 Ağustos 2020 06:40
|Oruç Reis korsan anlaşma sınırında: Artık 8 savaş gemisi koruyor
15 Ağustos 2020 06:10
|Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu Of'a geldi
15 Ağustos 2020 00:58
|15 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
15 Ağustos 2020 00:01
|Bakan Ersoy: Devletimiz birçok coğrafyada mücadele veriyor
14 Ağustos 2020 23:25
|Kalın, Robert C. O'Brien ile görüştü
14 Ağustos 2020 23:24
|Cumhurbaşkanı Erdoğan babaocağı Güneysu'da
14 Ağustos 2020 22:17