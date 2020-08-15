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Güçlü teknolojik altyapısıyla özel okullar eğitime hazırlanıyor

Daha önceden güçlü teknolojik altyapı kuran özel okullar, pandemiyi dönüşüm için fırsat olarak değerlendirdi. Birçok özel okul öğrenci başarısında şampiyonlarını artırdı. Sektör temsilcileri her türlü senaryoya hazır olduklarını ifade etti.
 15 Ağustos 2020 07:52
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Güçlü teknolojik altyapısıyla özel okullar eğitime hazırlanıyor

Pandemi öncesi büyük yatırımlar yapıp alt yapısı güçlendiren özel okullar Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) belirlediği bütün senaryolara hazırlıklı... Birçok özel okul bu süreci fırsata bile çevirdi. Hazır olan uzaktan eğitim altyapılarını devreye soktu. Öğrenciler sınıf ortamındaymış gibi eğitimlerini sürdürüp mağdur olmadı. Hatta LGS'de derecelerini bile artıranlar var. Bu dönemde birçok veli verdiği paranın karşılığını alamama endişesine kapıldı. Oysa köklü birçok okulda uzaktan ders alan çocukların aileleri verilen eğitimleri başarılı buluyor. Eğlenceli çalışmalarıyla özeldeki öğrencilerin derse katılımı ve ilgisi de arttı. Devlet okulları ise sınıfta kaldı. EBA üzerinden verilen derslere her öğrenci aynı imkanlar altında ulaşamadı. Tabii bu arada gayretli öğretmenler de dikkatlerden kaçmadı. Şimdi aileleri yeni bir dönem bekliyor. 2020-2021 eğitim yılı pandemi dolayısıyla yine uzaktan... Devlet okulları 31 Ağustos'ta uzaktan, 21 Eylül'de ise yüz yüze eğitime başlıyor. Özel okullar ise 17 Ağustos'ta uzaktan eğitime başlıyor. Ancak özel okullar, yüz yüze eğitime de hazırız diyor. Eğitime sayılı günler kala sektör temsilcileriyle yapılan hazırlıkları konuştuk.

ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin: Biz İhlas Koleji olarak yeni normale hazırız. Normalde yüz yüze yapılması planlanan telafi programları için bütün çalışmalarımızı tamamlamıştık. Ders ve teneffüs saatlerini yeniden düzenledik. Yemekhanemiz, etkinlik alanlarımız, bahçemiz ve koridorlarımız yeni normalin gerektirdiği şartlar için çok uygun. Sınıflarımızda maksimum 15 öğrenci olacak şekilde öğretim faaliyetlerine yüz yüze devam edebiliriz. Ancak Bakanlık tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 21 Eylül tarihine kadar uzaktan eğitime devam edeceğiz. Pandemi sürecinde uzaktan eğitimi Türkiye'de ilk başlatan birkaç özel okuldan birisi olarak bu konuda da eksiğimiz yok.

A'DAN Z'YE HAZIRIZ

Bahçeşehir Koleji Genel Müdiresi Özlem Dağ: Uzaktan eğitim dönemini iki yıldan bu yana okullarımızda kullandığımız yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformumuz Metodbox ile başarıyla tamamladık. İlk yerli görüntülü görüşme platformumuz SeeMeet de yeni dönemde öğrencilerimizin kullanımına sunuluyor. Online eğitimde olduğu gibi yeni normalde kampüs hayatında da örnek olacağız. Bütün kademelerde yüz yüze eğitime geçmek için de hazırız. Bahçeşehir ayrıca 17 Ağustos'ta anaokullarında yüz yüze eğitime başlıyor.

ÖĞRETMENLER GÖREVE BAŞLADI

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal: Bütün okullarımız uzaktan eğitimin yanı sıra yüz yüze eğitime de hazır. Mart ayından beri çalışıyoruz. Onayları bile aldık. Bakanlık şimdi uzaktan eğitimle başlayın dedi. Biz zaten güçlü bir yapı kurmuştuk. Bunu geliştirerek şimdi üzerine daha da ekledik. Öğretmenlerimiz göreve başladı. Yüz yüze eğitim kesinlikle oldukça kıymetli ama çok iyi online eğitimle de bu eksiği kapatabilirsiniz. Velilerin stres duyacakları değil tam aksine çocuklarını güvenle gönderebilecekleri bir ortam hazırladık.

MAHMUT ÖZAY
Türkiye
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