Sağlıklıya grip, risk grubuna hem grip hem zatürre aşısı

Grip aşısının Covid-19'dan koruyucu özelliği olmadığını ancak hastalığın daha rahat atlatılmasında fayda sağlayacağını söyleyen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker İnanç Balkan "Birbirine klinik olarak benzeyen iki virüsten birine karşı, hiç olmazsa belli düzeyde korunma sağlamak için bu yıl grip aşısının daha fazla rağbet görmesini bekliyoruz. Gerek grip gerekse Covid-19 enfeksiyonu seyrinde görülen ölümlerin bir kısmı, gripten sonra gelişen zatürre sebebiyle ortaya çıktığı için zatürre aşısı yaptırmak, risk grubundaki kişilerin grip ve Covid-19 enfeksiyonunu daha problemsiz atlatmasına katkıda bulunuyor. Herkesin aşılanmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Aşı ile önlenen zatürrenin etkeni olan pnömokok bakterisinin, hastalardan yayılarak salgın yapan grip ve Covid-19 etkeni virüslerden farklı olarak üst solunum yolunda zaten bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Balkan, kişinin yaş ve kronik hastalıklara bağlı olarak bağışıklığının bozulması sonucunda alt solunum yoluna inerek zatürreye yol açtığını belirtti. Bu sebeple kronik hastalığı bulunanların zatürre aşısı yaptırmalarının faydalı olacağını ifade etti.

YANLIŞ KORONA TEŞHİSLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLİR

Grip veya zatürre geçirenlerde akciğer grafisi belirtileri ve klinik belirtilerin Covid-19'a benzediği için bu hastaların bazen yanlışlıkla Covid-19 teşhisi ve tedavisi aldığını ve yanlışlıkla Covid-19 pandemi servislerine yatırıldığını dile getiren Doç. Dr. Balkan "Bu durum da hastaların doğru teşhislerinin, tedavilerinin gecikmesine, teşhis karışıklığına yol açıyor. Bu nedenle Covid-19 pandemisi sürecinde risk grubundakilerin mutlaka grip ve zatürre aşılarını tamamlamaları, hastalıkların koronavirüsle karışmasını engeller" diye konuştu.

Aşı ile oluşan antikorların koruyucu etkisinin zamanla azaldığı için grip aşısının, mevsimsel grip salgınından hemen önce, Türkiye için kasım ayı içinde yapılmasının en uygun zamanlama olacağına işaret eden Doç. Dr. Balkan "Grip virüsü çok hızlı mutasyon geçiren bir virüs olduğu için her sene yenileniyor. Bu sebeple, geçen yıl grip aşısı yaptıranların da bu yıl aşı olması öneriliyor. Herhangi bir sağlık şikayeti olmayanların da grip aşısını yaptırması gerekir" dedi.

Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?

Risk grubunda yer almayanların zatürre aşısı yaptırmasına gerek olmadığını söyleyen Doç. Dr. İlker İnanç Balkan "Buna sağlık çalışanları ve toplu bulunulan kapalı alanlarda çalışan kişiler de dahildir" dedi. Doç. Dr.Balkan, mutlaka zatürre aşısı yaptırması gereken risk grubunu şöyle sıraladı:

¥ Zatürre aşısı, 65 yaş ve üzerindeki kişiler,

¥ KOAH, astım, diyabet, böbrek yetmezliği olanlar,

¥ Kanser tedavisi görenler,

¥ Organ nakli alıcısı ve bağışıklık baskılayıcı tedavi görenler,

¥ Kronik HIV enfeksiyonu gibi kronik hastalıkları olan kişiler,

¥ Dalağı alınmış kişiler.

Kimler grip aşısı yaptırmalı?

Grip aşısı, altı ayını doldurmuş çocuklar dahil, salgın zamanlarında herkese ve risk grubunda olan kişilere yıllık olarak tavsiye ediliyor.

¥ Kronik hastalıkları olanlar,

¥ Kronik hasta ve yaşlılara bakım verenler,

¥ Sağlık çalışanları,

¥ Salgın açısından riskli kapalı ve kalabalık alanlarda çalışanlar,

¥ Grip aşısı inaktif (ölü) aşı olduğu için bağışıklığı baskılanmış kişilere ve hatta ilk üç ayını geçmiş gebelere de uygulanması tavsiye ediliyor.

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