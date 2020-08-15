1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kendi kombinasyonunu oluşturdu, 750 bin TL ikramiye kazandı

Sisal Şans, yılların geleneği Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi 3 milyon TL olan ilk çekilişini 9 Ağustos Pazar günü gerçekleştirdi. Uzun süredir merakla beklenen çekilişin talihlilerinden biri de ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletin sahibi O.E. oldu
 15 Ağustos 2020 08:08
Yazdır
Kendi kombinasyonunu oluşturdu, 750 bin TL ikramiye kazandı

Kendisine 750 bin TL ikramiye kazandıran biletin hikayesini paylaşan talihli, bileti; eşinin ve oğlunun doğum gününe ait rakamları kombine ederek oluşturduğunu söyledi.

3 Ağustos sabahı millipiyangoonline.com adresine girerek bir süre oyunları incelediğini belirten 46 yaşındaki talihli, aynı gün daha sonra Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasını indirerek kendi özel biletini oluşturmaya karar verdi.

Uzun süredir şans oyunları oynadığını belirten O.E., "Kendi özel biletimi yaratmak ve bir kombinasyon oluşturmak istedim. 1 rakamının amortiye çıkacağını düşünüyordum ve uygulamada 11'le biten biletleri araştırdım. 29 eşimin doğum günü, 06 Haziran ayı oğlumun doğduğu ay, 11 de oğlumun doğum yılının son iki hanesi. Ben de bu rakamlardan oluşan bileti oluşturarak 290611 numaralı çeyrek bileti satın aldım" dedi.

Kızına araba alacak

Bu kombinasyonlarla biletini oluşturan O.E., 9 Ağustos günü biletini kontrol ettiğinde 750 bin TL ikramiyenin kendisine çıktığını görüp Sisal Şans ile iletişime geçerek 12 Ağustos günü ikramiyesini aldı. O.E., kazandığı ikramiyeyle ilk önce kızına araba alacağını söyledi. Gelenekselleşmiş Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleşiyor. Özel Çekilişler ise 30 Ağustos, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs ve yılbaşında düzenleniyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cennette 'Kaz'madık yer bırakmayacaklar
15 Ağustos 2020 08:39		 Sağlıklıya grip, risk grubuna hem grip hem zatürre aşısı
15 Ağustos 2020 08:25
İstanbul'daki yürüyüş yolunda taciz kabusu
15 Ağustos 2020 07:50		 Virüsü belirtisiz vakalar yayıyor
15 Ağustos 2020 07:35
Koronayı yaşayanlar anlatacak
15 Ağustos 2020 07:20		 Alparslan'ın izinde: Şanlı zaferin yeri belirleniyor
15 Ağustos 2020 07:05
Bazı bölgeler parçalı bulutlu olacak - Haritalı
15 Ağustos 2020 06:30		 Patlayıcı yüklü kamyon devrildi: 2 ölü
15 Ağustos 2020 04:16
Sıkıştırılan ambulans şarampole yuvarlanarak yandı! Ölümden döndüler
15 Ağustos 2020 00:51		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
14 Ağustos 2020 23:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:45 - Salçada yeni normal08:42 - 'Türkiye'siz adım yanlış bir adımdır'08:39 - Cennette 'Kaz'madık yer bırakmayacaklar08:33 - Evde izolasyonu delene ceza08:32 - Gaziantep'te şüpheli ölüm sonrası tutuklama08:31 - Ankara'da sahte gazeteci ortalığı birbirine kattı
08:25 - Sağlıklıya grip, risk grubuna hem grip hem zatürre aşısı08:12 - Bu hafta altın kaybettirdi08:08 - Kendi kombinasyonunu oluşturdu, 750 bin TL ikramiye kazandı07:59 - Yunanistan saldırırsa adalardan da olur07:52 - Güçlü teknolojik altyapısıyla özel okullar eğitime hazırlanıyor07:50 - CHP'de Muharrem İnce teyakkuzu! 'Yüz vermeyin' talimatı
07:50 - İstanbul'daki yürüyüş yolunda taciz kabusu07:35 - PKK'lılar orman yakacaktı: Üç ilde eş zamanlı operasyon07:35 - Virüsü belirtisiz vakalar yayıyor07:20 - Koronayı yaşayanlar anlatacak07:05 - Alparslan'ın izinde: Şanlı zaferin yeri belirleniyor
06:50 - Sözleşmeye ya şerh düşülecek ya da iptal
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Konya Büyükşehir, makam şoförü almak için ilana çıktı, sadece adayın ismini yazmadı
Gaziantep'te şüpheli ölüm sonrası tutuklama
Sözleşmeye ya şerh düşülecek ya da iptal
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Dünyanın en iyi 10 üniversitesi, pandemide ne yapacak?
Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu Of'a geldi
Sıkıştırılan ambulans şarampole yuvarlanarak yandı! Ölümden döndüler
PKK gitsin Mısır-Suud ordusu gelsin
Yunanistan saldırırsa adalardan da olur
Cumhuriyetin en büyük tarihi eser operasyonu! 4 kişi tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
covid belirtisi olup testin negatif çıkması 1
memleket hareketi 5
corona virüs vaka sayısı 1
ebru polat 1
a haber'in muharrem ince'nin konuşmasını yayınlaması 2
corona şüphesi 1
somer sivrioğlu 1
migren botoksu 1
Erken seçim tartışmaları mahsurludur 1
erkek doğmadı çöpe attık 3
SON İLANLAR
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 173 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Şırnak Fındık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Niğde Çukurkuyu Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Bahşılı Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam