Bu hafta altın kaybettirdi
|15 Ağustos 2020 08:12
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Bu hafta altın fiyatları yönünü sert bir sekilde aşağı çevirdi. Ons altının
psikolojik destek seviyesi olan 2000 doların altına doğru geri çekilmenin hızlanması
yatırımcılar üzerinde endişelere neden oldu. Peki bu hafta altın yatırımcısına
ne kadar kaybettirdi.
BIST 100 endeksi, en düşük 1.039,00, en yüksek 1.125,92 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,19 artarak 1.083,83 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta
yüzde 1,97 kayıpla 461,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,92
azalışla 3.064,00 liraya düştü. Geçen hafta 763,00 lira olan çeyrek altının
satış fiyatı ise 748,00 liraya geriledi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,64 ile hisse senedi fonları oldu.
Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, gümüşün "sıçradığına" dikkat
çekilerek, şöyle denildi:
ABD'den açıklanan işsizlik başvurularında 1.0 milyon üzerindeki beklentiye karşılık, bunun altında açıklanan rakamlarla borsalara yönelen bazı yatırımcılar olsa da, altın da kendin tercih eden yatırımcılarla 1,966 dolar/onsa kadar uzandı.
Gümüş, seansa daha agresif başlayarak hızla 26 dolar/ons üzerine çıktı. Seans
sonuna doğru hızını artıran gümüş 27.70 ile günün en iyi fiyatını kaydederken,
günlük bazda yatırımcısına yüzde 7.6 kazandırdı.
Bircok bireysel yatırımcının da son zamanda dikkatini çeken gümüş, son dönemde yatırımcılarını oldukça sevindirdi.
Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, altının rekor düzeye ulaşmasının ardından açıklanan
ekonomik veriler ve aşı gelişmelerinin yanı sıra, dikkatlerin yeni teşvik paketlerine
odaklanmasının, yükselişi sınırlandıran unsurlar olduğuna işaret edilerek, şöyle
denildi:
Altının rekor seviyeye ulaşmasının ardından açıklanan ekonomik veriler ve aşı gelişmelerinin yanı sıra dikkatlerin yeni teşvik paketlerine odaklanması yükselişi sınırlandıran unsurlar olarak karşımıza çıkarken, Dolar endeksindeki zayıf seyir ve artan talep ile birlikte Ons altının yukarı yönlü hareketi gözlendi.
Haftanın dördüncü işlem gününde ise Altın vadeli işlemlerindeki uzun pozisyonların azalması ve psikolojik destek seviyesi olan 2000 doların altına doğru geri çekilmenin hızlanması yatırımcılar üzerinde endişelere neden olurken, ABD on yıllık Tahvil faizlerindeki gerileme ve dolardaki zayıflığın devam etmesi ile Ons Altın'da 1900 seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü takip edildi.
Teknik olarak incelediğimizde, Ons altının 1955 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Artan talep ile Ons altının yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1970, 1980 ve 1995 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir.
Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise 1940, 1930 ve 1915 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.
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