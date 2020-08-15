Ankara'da sahte gazeteci ortalığı birbirine kattı
|15 Ağustos 2020 08:31
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Gözaltına alınan Enes A. hakkında yolu kapatmak, polise mukavemet, sahte kimlik göstermek ve maske takmamaktan işlem başlatıldı
Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı Kara Kuvvetleri Komutanlığı önünde meydana geldi. Enes A., 34 RL 6754 plakalı otomobilinin yakıtı bitmesi üzerine koyduğu sandalye ile yolu araç geçişine kapattı. Enes A., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerine mukavemette bulundu. Yakasında bulunan kimliği gösteren Enes A., gazeteci olduğunu söyleyerek polise direndi.
"BU KİMLİKLE REKLAM YAPABİLİYORUM"
Gösterdiği kimliğin de sahte olduğu anlaşılan Enes A., kimlik kartının üzerinde emniyet müdürünün imzası ve kaşesinin olduğunu ileri sürerek, "Kendimi basın olarak tanıtmıyorum, ben zaten basınım. Bu kimlikle reklam yapabiliyorum" dedi. Borsacı olduğu öğrenilen Enes A.'nın aynı zamanda kendini polis muhabiri olarak tanıttığı da ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre; kelepçelenerek gözaltına alınan Enes A.'nın otomobili çekiciyle kaldırılırken, yolu kapatmaktan, polise mukavemetten, sahte kimlik göstermekten ve maske takmamaktan hakkında işlem başlatıldı.
Öte yandan, şüphelinin yaklaşık 1 saat önce başka bir sürücüyü makas atarak sıkıştırdığı ve ben polisim diyerek kimliğini gösterdiği ve polis çağırılmak istenince de olay yerinden kaçtığı belirlendi.
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