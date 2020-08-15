1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Evde izolasyonu delene ceza

Evde izolasyon kurallarını ihlal edenler hakkında idari para cezası uygulanacak ve adli işlem yapılacak. İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesine göre, kovid-19 tanısı ve hasta temaslı olan kişiler izolasyon sırasında elektronik imkanlar da kullanılarak takip edilecek
 15 Ağustos 2020 08:33
Yazdır
Evde izolasyonu delene ceza


Milliyet'in haberine göre: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine, "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Buna göre, Kovid-19 tanılı ya da temaslı olup evde izolasyona alınan kişilerin, elektronik imkanlar da kullanılarak izolasyon kurallarına uymaları sağlanacak. İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak. Bu ekiplerde, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenleri, din görevlileri, muhtarlar ve azaları, apartman ve site yönetici temsilcileri yer alacak. Evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal edenlere idari para cezası uygulanacak.

Riske atıyorlar

Bakanlık genelgesinde daha önce valiliklere gönderilen genelge ile "izolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının vali/kaymakam ve kolluk birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesi" istendiği hatırlatıldı. Genelgede, evde izolasyona tabi tutulan Kovid-19 tanılı ya da temaslı bazı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları tespit edildiğine dikkat çekilerek, bunun önüne geçilmesi amacıyla alınacak önlemler şu şekilde sıralandı:

Mahalle ekipleri geliyor

İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, test sonuçları pozitif olan ve evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen izolasyon koşullarına uymaları, elektronik imkanlar da olmak üzere her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanacak.

Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri oluşturulacak.

Bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütülebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin (mahalle veya idari birimin büyüklüğü dikkate alınarak 5, 7, 9 veya 11 temsilci şeklinde) görevlendirilmeleri sağlanacak.

Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak. Konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin TCK'nın 195'inci maddesi uyarınca gerekli adli işlemlerin başlatılacak.

Ev ve mahallelere karantina kararı

Kovid-19 vaka sayısının arttığı kentlerden önlemler devam ediyor. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ise yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı. Adıyaman'da 46 ev, Siirt'in Pervari'de 2 ev karantinaya alındı. Tunceli'de Valiliği, Kovid-19 test sonucu veya temas sebebiyle evinde izole edilen vatandaşların iyileşene kadar evlerinden çıkmasını istedi ve kurallara uymayanlara cezai işlem uygulayıp karantina yurtlarına yerleştirileceğini duyurdu. Sivas'ta ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ertelendi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adana'da 2 bin 450 polisin katılımıyla 'huzur' uygulaması yapıldı
14 Ağustos 2020 23:39		 Altı şehirde daha 65 yaş üstüne virüs kısıtlaması
14 Ağustos 2020 22:55
AFAD Başkanlığı 11 yıl sonra görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
14 Ağustos 2020 21:09		 Veriler açıklandı... Bugüne kadar ki en yüksek test sayısına ulaşıldı
14 Ağustos 2020 19:55
SPK'dan 27 internet sitesi için daha kapatma kararı
14 Ağustos 2020 18:18		 Dört ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
14 Ağustos 2020 17:58
İllerde kurulacak Karantina Denetim Ekiplerinde; öğretmenler, polisler, muhtarlar ve site yöneticileri olacak
14 Ağustos 2020 16:50		 Vakaların arttığı ilçede 600 kişi karantinada
14 Ağustos 2020 16:02
Vali'den tebdili kıyafetle 'korona' denetimi
14 Ağustos 2020 15:06		 6 bin 743 sosyal medya kullanıcısına terörden işlem yapıldı
14 Ağustos 2020 15:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:45 - Salçada yeni normal08:42 - 'Türkiye'siz adım yanlış bir adımdır'08:39 - Cennette 'Kaz'madık yer bırakmayacaklar08:33 - Evde izolasyonu delene ceza08:32 - Gaziantep'te şüpheli ölüm sonrası tutuklama08:31 - Ankara'da sahte gazeteci ortalığı birbirine kattı
08:25 - Sağlıklıya grip, risk grubuna hem grip hem zatürre aşısı08:12 - Bu hafta altın kaybettirdi08:08 - Kendi kombinasyonunu oluşturdu, 750 bin TL ikramiye kazandı07:59 - Yunanistan saldırırsa adalardan da olur07:52 - Güçlü teknolojik altyapısıyla özel okullar eğitime hazırlanıyor07:50 - CHP'de Muharrem İnce teyakkuzu! 'Yüz vermeyin' talimatı
07:50 - İstanbul'daki yürüyüş yolunda taciz kabusu07:35 - PKK'lılar orman yakacaktı: Üç ilde eş zamanlı operasyon07:35 - Virüsü belirtisiz vakalar yayıyor07:20 - Koronayı yaşayanlar anlatacak07:05 - Alparslan'ın izinde: Şanlı zaferin yeri belirleniyor
06:50 - Sözleşmeye ya şerh düşülecek ya da iptal
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Konya Büyükşehir, makam şoförü almak için ilana çıktı, sadece adayın ismini yazmadı
Gaziantep'te şüpheli ölüm sonrası tutuklama
Sözleşmeye ya şerh düşülecek ya da iptal
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Dünyanın en iyi 10 üniversitesi, pandemide ne yapacak?
Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu Of'a geldi
Sıkıştırılan ambulans şarampole yuvarlanarak yandı! Ölümden döndüler
PKK gitsin Mısır-Suud ordusu gelsin
Yunanistan saldırırsa adalardan da olur
Cumhuriyetin en büyük tarihi eser operasyonu! 4 kişi tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gaziantep'te 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmesi 2
şiddetli geçimsizlik 1
heidi 1
somer sivrioğlu 1
omar elabdellaoui 2
sputnik v 1
afedersin hdp 3
corona şüphesi 1
Erken seçim tartışmaları mahsurludur 1
Red bull leipzig 1
SON İLANLAR
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 173 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Şırnak Fındık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Niğde Çukurkuyu Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Bahşılı Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam