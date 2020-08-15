Salçada yeni normal

Milliyet'ten Aylin Rana Aydın'ın haberine göre: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Türk Gıda Kodeksi Salça ve Benzeri Ürünler Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, domates ve biber bazlı yemeklik soslar en fazla 500 gramlık ambalajlarda son tüketiciye ulaştırılabilecek. Etiketlemelerde, 'geleneksel, yöresel, ev tipi, köy tipi gibi ifadeler' kullanılamayacak. Tebliğin yayım tarihinden önce üretilen ürünler 31 Aralık 2020'ye kadar piyasada bulunabilecek.

Salça, Dondurulmuş ve Konserve Gıda Sanayicileri Derneği (SALKONDER) Başkanı Hakan Turan, tebliği sektör olarak pozitif değerlendirdiklerini bildirdi.

Kararla merdivenaltı bazı firmaların ürettikleri salçada taklit ve tağşişinin önüne geçileceğini belirten Turan, "Tüketiciyi koruma yönünde bir adım atıldı" dedi. Merdivenaltı üretimde salçaya limit üstü tuz katıldığını söyleyen Turan, böylece kuru madde oranı artırılarak haksız kazanç elde edildiğini dile getirdi. Turan, şöyle devam etti:

"Tuz miktarı artık en fazla yüzde 5 olabilir. Artık koruyuculu salça üretilemeyecek ve açıkta salça satılamayacak."

Turan, Türkiye'de yıllık 300 bin ton domates salçası ürettiğini söyledi.

500 gram sınırı

Tebliğe göre, domates - biber bazlı yemeklik soslar en fazla 500 gramlık ambalajlarda satılacak. Kararın sadece yemeklik soslarda geçerli olduğunu belirten Turan, şöyle anlattı:

"Tüketiciler veya yemek şirketleri salçayı istediği büyüklükte ambalajda alabilecek. Baharat, tuz karışımı olan salça benzeri yemeklik soslar en fazla 500 gramlık ambalajda satılacak. Salçaya benzediği için nihai tüketici bu ürünleri karıştırabiliyor."

'İhracatımız çok iyi gidiyor'

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, biber ve domates salçasında üretimlerin devam ettiğini bildirdi. "Yeterince salçalık ürünümüz var" diyen Uçak, "İşletmeler sözleşme yaptığı üreticilerden ürünlerini alıyorlar. Sözleşme yapmayan üreticiler bazen sorun yaşayabiliyor. Salça ihracatımız da çok iyi gidiyor" ifadelerini kullandı. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre, 2020 yılının ilk 7 ayında 82 milyon dolarlık salça ihracatı gerçekleştirildi.