Şehit polis iyi kalbiyle hatırlanacak
|15 Ağustos 2020 09:05
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Hürriyet'ten Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre: İstanbul Esenyurt'ta 9 Mayıs'ta sabaha karşı saat 03.30 sıralarında bir adrese düzenlenen kumar operasyonu sırasında şüphelilerden biri çatıya kaçtı. Şüpheliyi indirmek için peşinden giden polis memurlarından Hakan Çetinkol, buradaki tenteye basınca yüksekten düşerek ağır yaralandı. Yaklaşık 3 ay süren yaşam savaşının ardından önceki akşam evli ve 2 çocuk babası Hakan Çetinkol şehit düştü. Çetinkol için dün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze nakil aracıyla getirilen Şehit Çetinkol'un naaşı tören mangasıyla tören alanına getirildi. Şehidin ailesini burada İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş karşıladı. Şehidi uğurlama töreninde gözyaşları sel oldu. Saygı duruşunun ardından şehit polis memuru için dualar edilerek cenazeye katılan yakınlarından ve mesai arkadaşlarından helallik alındı. Tören sonrası evine götürülerek burada da helallik alınan şehit polis Çetinkol'un memleketi Siirt'te toprağa verileceği belirtildi.
'DUANIZI EKSİK ETMEYİN YETER' DEMİŞTİ
Şehit polis memuru Hakan Çetinkol, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geçen nisan ayında 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sırasında bir ailenin yardımına koşmuştu. Küçük çocukları emziği kaybolduğu için sürekli ağlayan ailenin 155'i araması üzerine Çetinkol, nöbetçi eczaneden emzik satın alarak babasına teslim etmişti. Çetinkol, teşekkür edip emziğin parasını ödemek isteyen babaya, "Duanızı eksik etmeyin yeter" demişti
Polis Memuru Hakan Çetinkol kardeşimiz,tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 14, 2020
Şehit Ailemiz,Emniyetimiz ve Milletimizin başı sağ olsun.
Sokağa çıkamadığımız günlerde bir çocuğu sevindirebilmek için nasıl emzik aradığını unutmayacağız.🇹🇷
Polisimizin Şefkat Yüzüsün
Ruhun şad olsun pic.twitter.com/kmgCAvsqsV
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