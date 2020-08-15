1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit polis iyi kalbiyle hatırlanacak

Operasyonda yüksekten düşerek ağır yaralanan ve önceki gün şehit olan polis memuru 44 yaşındaki Hakan Çetinkol, son yolculuğuna uğurlandı. Hakan Çetinkol, İstanbul'daki sokağa çıkma yasağı sırasında ağlayan bir çocuğa emzik alıp götürdüğü görüntüyle gönüllerde taht kurmuştu.
 15 Ağustos 2020 09:05
Yazdır
Şehit polis iyi kalbiyle hatırlanacak

Hürriyet'ten Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre: İstanbul Esenyurt'ta 9 Mayıs'ta sabaha karşı saat 03.30 sıralarında bir adrese düzenlenen kumar operasyonu sırasında şüphelilerden biri çatıya kaçtı. Şüpheliyi indirmek için peşinden giden polis memurlarından Hakan Çetinkol, buradaki tenteye basınca yüksekten düşerek ağır yaralandı. Yaklaşık 3 ay süren yaşam savaşının ardından önceki akşam evli ve 2 çocuk babası Hakan Çetinkol şehit düştü. Çetinkol için dün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze nakil aracıyla getirilen Şehit Çetinkol'un naaşı tören mangasıyla tören alanına getirildi. Şehidin ailesini burada İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş karşıladı. Şehidi uğurlama töreninde gözyaşları sel oldu. Saygı duruşunun ardından şehit polis memuru için dualar edilerek cenazeye katılan yakınlarından ve mesai arkadaşlarından helallik alındı. Tören sonrası evine götürülerek burada da helallik alınan şehit polis Çetinkol'un memleketi Siirt'te toprağa verileceği belirtildi.

'DUANIZI EKSİK ETMEYİN YETER' DEMİŞTİ

Şehit polis memuru Hakan Çetinkol, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geçen nisan ayında 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sırasında bir ailenin yardımına koşmuştu. Küçük çocukları emziği kaybolduğu için sürekli ağlayan ailenin 155'i araması üzerine Çetinkol, nöbetçi eczaneden emzik satın alarak babasına teslim etmişti. Çetinkol, teşekkür edip emziğin parasını ödemek isteyen babaya, "Duanızı eksik etmeyin yeter" demişti
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Okulların açılmasında bir ay sonra yine vaka sayıları değerlendirilecek'
15 Ağustos 2020 11:05		 Kendini polis olarak tanıtarak evlenme vaadiyle kadınları kandırdı
15 Ağustos 2020 10:35
Çorum'da, çarşıda karşılaştığı husumetlisini öldüren saldırgan tutuklandı
15 Ağustos 2020 09:38		 Düğün davetiyesi için yola çıkmışlardı, Tem'de acı son
15 Ağustos 2020 09:36
Üvey amcanın 'kama vahşeti'
15 Ağustos 2020 09:28		 Gaziantep'te şüpheli ölüm sonrası tutuklama
15 Ağustos 2020 08:32
Ankara'da sahte gazeteci ortalığı birbirine kattı
15 Ağustos 2020 08:31		 Cumhuriyetin en büyük tarihi eser operasyonu! 4 kişi tutuklandı
15 Ağustos 2020 03:31
'Niye bakıyorsun?' deyip silahını çıkarıp vurdu
14 Ağustos 2020 22:59		 20 TL'ye internet paketi almak istedi, 26 bin lira dolandırıldı
14 Ağustos 2020 22:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:05 - 'Okulların açılmasında bir ay sonra yine vaka sayıları değerlendirilecek'10:52 - TMO gıdada stokçulara fırsat vermiyor10:50 - Okulların uzun süre kapalı durmasının sakıncaları raporlandı10:45 - HAYDİ uygulamasını 17 günde 9 bin 453 kişi indirdi10:35 - Kendini polis olarak tanıtarak evlenme vaadiyle kadınları kandırdı10:22 - Öğretmenler, mesleki çalışma programını okullarda yapacak
10:05 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail-BAE anlaşmasına tepki09:55 - TSE 27 firmanın sözleşmesini feshetti09:54 - 1 kişi yıl içerisinde en fazla üç araç satabilecek09:42 - Bakan Koca'dan maske ve mesafe uyarısı09:39 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 357 bini geçti09:38 - Çorum'da, çarşıda karşılaştığı husumetlisini öldüren saldırgan tutuklandı
09:36 - Düğün davetiyesi için yola çıkmışlardı, Tem'de acı son09:33 - 2 gün yüzyüze 3 gün ekranda... Okullar böyle açılacak09:28 - Üvey amcanın 'kama vahşeti'09:26 - Akdeniz Üniversitesi'nin ilk kadın rektörü: Hedefim 'İyi ki rektör oldu' dedirtmek09:05 - Şehit polis iyi kalbiyle hatırlanacak
08:45 - Salçada yeni normal
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Konya Büyükşehir, makam şoförü almak için ilana çıktı, sadece adayın ismini yazmadı
Gaziantep'te şüpheli ölüm sonrası tutuklama
2 gün yüzyüze 3 gün ekranda... Okullar böyle açılacak
Öğretmenler, mesleki çalışma programını okullarda yapacak
Sözleşmeye ya şerh düşülecek ya da iptal
1 kişi yıl içerisinde en fazla üç araç satabilecek
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Yunanistan saldırırsa adalardan da olur
Bu hafta altın kaybettirdi
Dünyanın en iyi 10 üniversitesi, pandemide ne yapacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masterchef 1
Beleş mi aldın karıyı,sorusu 2
hümeyra 1
trafikte tartıştığı kadına küfredip saldıran maganda 3
gaziantep'te 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmesi 2
a haber'in muharrem ince'nin konuşmasını yayınlaması 2
sputnik v 1
Erken seçim tartışmaları mahsurludur 1
covid belirtisi olup testin negatif çıkması 1
somer sivrioğlu 1
SON İLANLAR
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 173 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Şırnak Fındık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Niğde Çukurkuyu Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Bahşılı Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam