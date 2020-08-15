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Akdeniz Üniversitesi'nin ilk kadın rektörü: Hedefim 'İyi ki rektör oldu' dedirtmek

Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve rahim nakli ameliyatlarına imza atan ekibin içinde yer alan Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. İlk röportajını Hürriyet'e veren Özkan, "Rektörlük çok zor bir görev. Layıkıyla yapmak için yola çıktım. İnşallah 4 yılın sonunda 'İyi ki rektör olmuş' dedirtirim" dedi.
 15 Ağustos 2020 09:26
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Akdeniz Üniversitesi'nin ilk kadın rektörü: Hedefim 'İyi ki rektör oldu' dedirtmek


Akdeniz Üniversitesi, tarihinde ilk defa bir kadın rektör tarafından yönetilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü olarak atanan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, başarılı organ nakli operasyonlarıyla tanınıyor.

ATAMAYA ŞAŞIRDIM

Hürriyet'ten Ceren Deniz'in haberine göre: Türkiye'de 2012 yılında ilk yüz naklini, ardından çift kol ve rahim nakillerini gerçekleştiren ekibin içinde yer alan Prof. Dr. Özlenen Özkan, yeni göreviyle ilgili Hürriyet'e konuştu: "Hepimiz girdiğimiz yarışa kazanmak için giriyoruz ve yarış süresince başarılı olmayı umut ediyoruz. Ama yine de kararı duyunca heyecanlandım ve şaşırdım. Kararla birlikte bir ilk gerçekleşti. Akdeniz Üniversitesi tarihinde ilk kez bir kadın rektör atanmış oldu.

Bir kadın olarak aldığım destek ve önemli bir görevde kadınları temsil ediyor olmak son derece gurur verici bir şey. Ancak açıkçası ben kadın erkek ayrımı yapanlardan değilim. İcra edilecek her görevde kim liyakatliyse onun bayrağı teslim alması gerektiğini düşünürüm. Ancak toplumda kadınlara, erkeklere oranla daha ön yargılı bakıldığı için belki de daha çok destek görmeleri gerekiyor. İnşallah herkesin beni gördüğü gibi güzel bir rektörlük dönemi geçiririm.

YENİ PROJELER GELİYOR

Araştırma laboratuvarları kurmak gerekiyor. Bunun yanında online eğitimi kaliteli hale getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca sağlık alanında enstitüler kuracağız. Büyük bir hayvan laboratuvarı kurmayı da planlıyorum. Bunların yanında Antalya'nın öne çıkan sektörleri olan tarım ve turizmle ilgili de ses getirecek projelerimiz var. İlk etapta çalışmalara tıp ve tarım alanında başlayacağız.

NAKİLLER DE SÜRECEK

Ben yaptığım işi çok seven bir insanım. Ekibimizin operasyon sürecinden uzak kalmak başlangıçta bana çok garip gelecek. Ama mümkün mertebe, gücüm elverdiğince şimdiye kadar yürüttüğümüz çalışmalarımızı da bırakmamayı planlıyorum. Özellikle bizim göz bebeğimiz olan ve dünyada klinik olarak fark yarattığımız nakilleri bırakmamayı düşünüyorum. Allah izin verirse nakillere aynı gücü vermeye elimden geldiğince devam edeceğim.

EŞİM DE HEYECANLANDI

Rektörlük çok zor bir görev. Layıkıyla yapmak üzere yola çıktık. Bunun için çok ciddi enerji ve zaman ayırmak gerekiyor. Bu da insanı ailesinden ayırır mı gibi bir endişeyi beraberinde getiriyor. İnşallah hem aileme hem de işime gereken özeni gösterebilirim. Eşim de (Prof. Dr. Ömer Özkan) bu kadar büyük bir görev karşısında heyecanlandı. Sürecin nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor. Umarım 4 yılın sonunda da adımız çok güzel anılır ve 'İyi ki Özlenen Özkan bu üniversiteye rektör olmuş' dedirtiriz."

Akdeniz Üniversitesinin ilk kadın rektörü Prof. Dr. Özkan: Hedefim İyi ki rektör oldu dedirtmek

KIZLARIMA ÖRNEK OLMALIYIM
Akdeniz Üniversitesi gibi köklü bir üniversitede bu önemli göreve getirildiğim için çok mutluyum. Benim iki kızım var. İnşallah hem onlara hem de başarılı olmak için çaba gösteren bütün genç kızlara iyi bir örnek olurum. Umarım her biri çok güçlü kadınlar olurlar.

PROF. DR. ÖZLENEN ÖZKAN KİMDİR?

Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nde 1995-2001 yılları arasında Tıp Fakültesi'nde lisans eğitimi aldı. 2004-2008 yıllarında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı ile tıpta uzmanlık eğitimini tamamladı. Çok iyi derecede İngilizce bilen Prof. Dr. Özkan 2010 senesinden beri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevini sürdürüyor.

İLK YÜZ NAKLİ: Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde henüz 1 aylıkken yüzünün tamamı yanan Uğur Acar'a 21 Ocak 2012'de Türkiye'nin ilk yüz naklini gerçekleştiren ekibin içinde eşi Ömer Özkan'la birlikte yer aldı. Ekip Turan Çolak, Recep Sert, Salih Üslün ve Recep Kaya'ya başarılı yüz nakilleri yaptı.
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