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2 gün yüzyüze 3 gün ekranda... Okullar böyle açılacak

Her şey yolunda giderse ilk olarak okulöncesi, ilkokul birinci ve ikinci sınıflar okula başlayacak. Burada süreç görülüp duruma göre karar verilecek. Bakanlığın en çok kafa yorduğu konulardan biri, okuma yazmayı öğrenecek olan birinci sınıflar. Bunun için her aşamada bu sınıflar öncelikli olarak ele alındı
 15 Ağustos 2020 09:33
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2 gün yüzyüze 3 gün ekranda... Okullar böyle açılacak

Her şey yolunda giderse ilk olarak okulöncesi, ilkokul birinci ve ikinci sınıflar okula başlayacak. Burada süreç görülüp duruma göre karar verilecek. Bakanlığın en çok kafa yorduğu konulardan biri, okuma yazmayı öğrenecek olan birinci sınıflar. Bunun için her aşamada bu sınıflar öncelikli olarak ele alındı. İlk olarak okula bu grubun başlatılmasının nedeni, okuma yazma öğretilirken yüz yüze eğitimin zorunlu görülmesi. Buna göre birinci sınıf öğrencilerine öncelikle uzaktan eğitim uygulaması olan canlı sınıfla harflerin, seslerin tanıtılması sağlanacak. 20 günde bazı seslerin tanıtılmasının ardından yüz yüze eğitimle çocukların okuma yazması pekiştirilecek.

ÜÇ HAFTA SONRA SINAV ADAYLARI

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre: Üç hafta bu öğrencilerin durumuna bakılacak. Her şey yolunda giderse bu kez sınava girecek öğrenci gruplarına öncelik tanınacak. Yani Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8 ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12'nci sınıflar okula çağrılacak. Aşamalı ve kademeli sistem uygulanacağı için yine üç hafta beklenecek. Bu kez ortaokul 5 ve 7'nci sınıflar ile lise ara sınıfları okula alınacak.

İKİ GÜN OKUL ÜÇ GÜN UZAKTAN

Öğrenciler 2 gün okula gelecek. Sınıflar yine yarıya bölünecek. 30 kişilik sınıfın A grubu pazartesi-salı, B grubu perşembe-cuma yüz yüze eğitim için sınıflarda olacak. Geri kalan zamanlarda evden, uzaktan eğitim takip edilecek.

ÇARŞAMBA VE PAZAR TEMİZLİK GÜNÜ

Bakanlık okulda hijyen ve güvenlik için personel alımını bu sürede arttırmayı planlıyor. Okulda sürekli hijyenle ilgili çalışmalar yapılsa da gün sonu okul dezenfekte edilse de çarşamba-pazar günleri büyük temizliğe ayrılacak. Bu günlerde tüm okul dezenfekte edilecek.

YÜZ YÜZE'DE OKUL SÜRESİ UZAYABİLİR

Öğrencilerin okula geldiği gün sayısı azalacak. Ders saatleri de 40 dakikadan 30 dakikaya indirilecek. Ama öğrencinin okulda kalacağı sürenin uzatılması da planlamalar arasında yer alıyor. Örneğin, normalde 6 saat kalıyorsa 8, 7 saat kalıyorsa bu sürenin 9 saate çıkarılması planlanıyor. Yüz yüze eğitim iki güne düşürülünce, okula gelen çocuklara daha fazla aktarım yapılması konuşuluyor. Ancak anasınıfı ve birinci sınıflar bu planlamanın dışında tutuluyor.

CUMARTESİ SINAV HAZIRLIĞI

Bakanlığın en önem verdiği gruplardan biri olan 8 ve 12'nci sınıflar cumartesi günü okula çağrılacak. Ders takviyesi yapılacak.

CANLI SINIF DERS DERS YAPILACAK

31 Ağustos'tan itibaren uzaktan eğitime başlanacak. Bakanlığın Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) canlı sınıf uygulaması için çalışmalarını hızlandırdı. Geçen dönem 'zoom 'platformunda 50 bin oda alan YEĞİTEK; bu yıl bu ve başka platformlarda kapasite arttırımı üzerinde çalışıyor. Bir odada kaç kişinin olabileceği, aynı anda ne kadar yükün kaldırılacağı konusunda teknik hesaplamalar yapılıyor. Öğrenci yoğunluğu dikkate alınarak, belli saatlere göre düzenlemeler yapılacak. Bakanlığın dün il milli eğitim müdürleri ile yaptığı toplantıda bu konudaki çalışmanın son hali konusunda kararlar alındı.

Ders programı planlandı. Bir gün birkaç bölüme ayrılarak, ders yükü azaltılacak. Öğretmenler buna göre ders verecek. İller okullara bu saatleri bildirecek. Bölgelere göre de planlama yapılabilir, yoğunluğa göre bu durum değişecek. Örneğin 9'uncu sınıfların matematik dersi, fizik dersi merkezden ayarlanarak açıklanacak. Öğretmen yoklama alabilecek, ödev verebilecek, öğrencisinin o sırada ekrana bakıp bakmadığını, dersi dinleyip dinlemediğini görebilecek. Tabii veri gizliliği gereği veli muvafakatnamesi de alınacak. Bu arada EBA ve televizyon üzerinden eğitim devam edecek.

ÖZEL OKULLARDA YAZ OKULU VE KURS FORMÜLÜ

Bütün açılış hazırlıklarını 17 Ağustos'a göre yapan özel okullar da Bakanlığın 21 Eylül açıklamasının ardından yüz yüze eğitim için yeni formül arayışında. Bazı özel okullar, bunun için 'yaz okulu' ya da 'kurs' formülü ile öğrencilerine eğitim verme hazırlığında. 17 Ağustos'tan itibaren bazı özel okullar velilere gönderdikleri yazıyla birinci, 8'inci ve 12'nci sınıflara yüz yüze eğitim kurs çalışması yapacaklarını belirtiyor ve bu sınıflardaki öğrencileri okula yüz yüze eğitime çağırıyor.

Bazı özel okullar da anaokuluna başlayacaklara yaz okulu, birinci sınıfa geçeceklere okulöncesi yaz okulu, 2'nci sınıfta okuyacaklara okuma-yazma oyunları, 8 ve 12'nci sınıfı okuyacaklara hazırlık yaz okulları açacaklarını duyurdu. 1 Haziran'dan itibaren devlet ve özel okullarda hafta sonu destekleme yetiştirme kurslarına Bakanlığın izin vermesinin ardından özel okullar da 8 ve 12'nci sınıflara yönelik eğitim için kurs açmaya başlamıştı. Özellikle sağlık çalışanları ve çalışan anne babalar için kreşlerin ve ana sınıflarının açık tutulması nedeniyle özel okulların ana sınıflarının da önü açılmış oldu. İlkokul bir ve ikinci sınıflar için de yaz okulu formülü işe yarayacak gibi.

8 VE 12'LER SINAVDA HANGİ KONULARDAN SORUMLU OLACAK?
Bakanlık birinci dönem okulların açılmaması durumundaki kötü senaryo üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Anasınıfı ve ilkokullarda sınav zorunluluğu olmadığı için bu konuda sorun yaşanmayacak gibi. Ama lisede okuyan ve sınava girecek adaylar için formül aranıyor. Birinci dönem okullar kapalı kalırsa ikinci dönemde yapılacak sınavlarla yani geçtiğimiz dönemde olduğu gibi bir dönem notuyla sınıf geçme uygulaması ihtimaller arasında.

Ancak sınava girecek olan 8 ve 12'lerin eğitim öğretim başlamadığı takdirde hangi konulardan sorumlu olacağı henüz net değil. Okullar yüz yüze eğitime hiç açılmazsa nasıl bir yol izleneceği de bürokratları kara kara düşündürüyor.

81 İL MÜDÜRÜYLE HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 il milli eğitim müdürü ile yeni eğitim öğretim yılına yönelik son hazırlıkları ve çalışma stratejilerini belirledi. Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ve merkez teşkilatında görevli genel müdürlerin de yer aldığı geniş bir katılımla çevrim içi ortamda yapılan bu toplantıda Bakan Selçuk; yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları, 24 Ağustos'ta başlayacak olan öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmaları ve illerde salgına karşı önlemler kapsamında yürütülen faaliyetleri değerlendirdi.

24 Ağustos'tan itibaren yapılacak öğretmenlerin mesleki çalışmalarının öncelikli konusunun, "yüz yüze eğitim başladığında çocukların uyumunun nasıl sağlanacağı" olduğunu söyleyen Selçuk, "Öğretmenler hangi gün, hangi oyunu nasıl oynayacaklar ki çocuklar bu uyumu içselleştirsinler... Bununla ilgili hazırlıklarımız olacak" dedi.

HER OKULA UZAKTAN EĞİTİM SORUMLUSU

Her okulda dijital eğitimle ilgili oluşabilecek problemleri yönetebilmek için alanda yetkin öğretmenlerin "Uzaktan Eğitim Sorumlusu" olarak görev yapacağını söyleyen Bakan Selçuk, evinde cihaz veya internet olmayan ya da yaşadığı yerde internet altyapısı bulunmayan öğrenciler için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

SEYRELTİLMİŞ MÜFREDAT HAZIRLIĞI

Talim Terbiye Kurulu da müfredatın seyreltilmesi için şu anda çalışıyor. Bu yıl öncelikli kazanımların neler olacağına bakılıp, müfredatta da seyreltmeye gidiliyor. Yüz yüze eğitimde özellikle alt sınıftan üst sınıfa geçerken temel olabilecek, ilişkilendirilecek konular öncelikli anlatılacak. Örneğin toplama, çıkarmayı anlatmadan bölme ve çarpma aktarılmayacak. Yeni 'kazanım haritaları' oluşturularak alt ve üst sınıflarla ilişkileri kurulup müfredat seyreltilecek. Kitaplar daha önceden basıldığı için bir değişiklik olmayacak.

BAKAN SELÇUK: TÜRKİYE'YE ÖZGÜ STANDARTLAR OLUŞTURUYORUZ

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim yılının hazırlıkları için merkez teşkilatıyla birlikte sahada olacaklarını, dünyadaki tecrübeleri de dikkate alarak Türkiye'ye özgü standartlar oluşturacaklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün il müdürleri toplantımızda saha çalışmalarımız öncesindeki son hazırlıkları değerlendirdik. Yeni eğitim yılının hazırlıkları için merkez teşkilatımızla birlikte sahada olacağız. Dünyadaki tecrübeleri de dikkate alarak Türkiye'ye özgü standartlar oluşturuyoruz" dedi.
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