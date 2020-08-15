1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Düğün davetiyesi için yola çıkmışlardı, Tem'de acı son

Kağıthane TEM Otoyolu'nda yabancı plakalı cipe arakadan çarparak savrulan motosikletteki çiftin üzerinden arkadan gelen araç geçti. 2 hafta sonra evlenecek olan çift, düğün davetiyelerini dağıtırken kazada ezilerek hayatlarını kaybetti.
 15 Ağustos 2020 09:36
Yazdır

TEM Otoyolu Edirne yönü Sadabat Viyadüğü üzerinde 17.30 sıralarında meydana gelen feci kazada, kimliği henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu kadının kullandığı Ukrayna plakalı lüks cip sağ şeritte aniden durdu. Bu sırada, arkadan gelen 05 ABE 573 plakalı motosiklet sürücüsü Kutay Ecevit, cipe çarpmamak için manevra yaptı. Ecevit'in tüm çabalarına rağmen motosiklet, cipin arka sol köşesine çarparak savruldu. Kazanın ardından motosikletten düşen Kutay Ecevit (26) ile arkasında oturan Elif Meltem Narman'a (32) bu kez de sol şeritten gelen 34 LC 3795 plakalı otomobil çarptı. Ecevit ile Narman olay yerinde hayatını kaybetti.

Feci kazada hayatlarını Kutay Ecevit ile Elif Meltem Narman'ın 30 Ağustos'ta evleneceği ve düğün davetiyelerini dağıtmak için yola çıktıkları öğrenildi. Düğünlerine 16 gün kala hayatlarını kaybeden çiftten geriye, cansız bedenlerinin etrafına saçılan düğün davetiyeleri kaldı.

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından, Ecevit ve Narman çiftinin cenazeleri Kağıthane Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan diğer araç sürücüleri ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazanın ardından, TEM Otoyolunda yaklaşık 1.5 saat boyunca tek şeritten trafik akışı sağlanırken, geriye doğru trafik yoğunluğu oluştu. Zaman zaman durma noktasına gelen trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Okulların açılmasında bir ay sonra yine vaka sayıları değerlendirilecek'
15 Ağustos 2020 11:05		 Kendini polis olarak tanıtarak evlenme vaadiyle kadınları kandırdı
15 Ağustos 2020 10:35
Çorum'da, çarşıda karşılaştığı husumetlisini öldüren saldırgan tutuklandı
15 Ağustos 2020 09:38		 Üvey amcanın 'kama vahşeti'
15 Ağustos 2020 09:28
Şehit polis iyi kalbiyle hatırlanacak
15 Ağustos 2020 09:05		 Gaziantep'te şüpheli ölüm sonrası tutuklama
15 Ağustos 2020 08:32
Ankara'da sahte gazeteci ortalığı birbirine kattı
15 Ağustos 2020 08:31		 Cumhuriyetin en büyük tarihi eser operasyonu! 4 kişi tutuklandı
15 Ağustos 2020 03:31
'Niye bakıyorsun?' deyip silahını çıkarıp vurdu
14 Ağustos 2020 22:59		 20 TL'ye internet paketi almak istedi, 26 bin lira dolandırıldı
14 Ağustos 2020 22:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:05 - 'Okulların açılmasında bir ay sonra yine vaka sayıları değerlendirilecek'10:52 - TMO gıdada stokçulara fırsat vermiyor10:50 - Okulların uzun süre kapalı durmasının sakıncaları raporlandı10:45 - HAYDİ uygulamasını 17 günde 9 bin 453 kişi indirdi10:35 - Kendini polis olarak tanıtarak evlenme vaadiyle kadınları kandırdı10:22 - Öğretmenler, mesleki çalışma programını okullarda yapacak
10:05 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail-BAE anlaşmasına tepki09:55 - TSE 27 firmanın sözleşmesini feshetti09:54 - 1 kişi yıl içerisinde en fazla üç araç satabilecek09:42 - Bakan Koca'dan maske ve mesafe uyarısı09:39 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 357 bini geçti09:38 - Çorum'da, çarşıda karşılaştığı husumetlisini öldüren saldırgan tutuklandı
09:36 - Düğün davetiyesi için yola çıkmışlardı, Tem'de acı son09:33 - 2 gün yüzyüze 3 gün ekranda... Okullar böyle açılacak09:28 - Üvey amcanın 'kama vahşeti'09:26 - Akdeniz Üniversitesi'nin ilk kadın rektörü: Hedefim 'İyi ki rektör oldu' dedirtmek09:05 - Şehit polis iyi kalbiyle hatırlanacak
08:45 - Salçada yeni normal
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Konya Büyükşehir, makam şoförü almak için ilana çıktı, sadece adayın ismini yazmadı
Gaziantep'te şüpheli ölüm sonrası tutuklama
2 gün yüzyüze 3 gün ekranda... Okullar böyle açılacak
Öğretmenler, mesleki çalışma programını okullarda yapacak
1 kişi yıl içerisinde en fazla üç araç satabilecek
Sözleşmeye ya şerh düşülecek ya da iptal
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Yunanistan saldırırsa adalardan da olur
Bu hafta altın kaybettirdi
Dünyanın en iyi 10 üniversitesi, pandemide ne yapacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
badem 1
trafikte tartıştığı kadına küfredip saldıran maganda 3
corona şüphesi 1
erkek doğmadı çöpe attık 3
okulların 21 eylül 2020'de açılma ihtimali 2
Erken seçim tartışmaları mahsurludur 1
migren botoksu 1
fransa'nın doğu akdeniz'deki gerilime ortak olması 2
Beleş mi aldın karıyı,sorusu 2
hümeyra 1
SON İLANLAR
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 173 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Şırnak Fındık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Niğde Çukurkuyu Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Bahşılı Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam