1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Koca'dan maske ve mesafe uyarısı

"Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın"
 15 Ağustos 2020 09:42
Yazdır
Bakan Koca'dan maske ve mesafe uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dünkü hasta sayısının 1226, ağır hasta saysının ise 656 olduğu belirterek, maske ve mesafenin önemine değindi.

Koca, "Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın." uyarısında bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cennette 'Kaz'madık yer bırakmayacaklar
15 Ağustos 2020 08:39		 Sağlıklıya grip, risk grubuna hem grip hem zatürre aşısı
15 Ağustos 2020 08:25
Kendi kombinasyonunu oluşturdu, 750 bin TL ikramiye kazandı
15 Ağustos 2020 08:08		 İstanbul'daki yürüyüş yolunda taciz kabusu
15 Ağustos 2020 07:50
Virüsü belirtisiz vakalar yayıyor
15 Ağustos 2020 07:35		 Koronayı yaşayanlar anlatacak
15 Ağustos 2020 07:20
Alparslan'ın izinde: Şanlı zaferin yeri belirleniyor
15 Ağustos 2020 07:05		 Bazı bölgeler parçalı bulutlu olacak - Haritalı
15 Ağustos 2020 06:30
Patlayıcı yüklü kamyon devrildi: 2 ölü
15 Ağustos 2020 04:16		 Sıkıştırılan ambulans şarampole yuvarlanarak yandı! Ölümden döndüler
15 Ağustos 2020 00:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:05 - 'Okulların açılmasında bir ay sonra yine vaka sayıları değerlendirilecek'10:52 - TMO gıdada stokçulara fırsat vermiyor10:50 - Okulların uzun süre kapalı durmasının sakıncaları raporlandı10:45 - HAYDİ uygulamasını 17 günde 9 bin 453 kişi indirdi10:35 - Kendini polis olarak tanıtarak evlenme vaadiyle kadınları kandırdı10:22 - Öğretmenler, mesleki çalışma programını okullarda yapacak
10:05 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail-BAE anlaşmasına tepki09:55 - TSE 27 firmanın sözleşmesini feshetti09:54 - 1 kişi yıl içerisinde en fazla üç araç satabilecek09:42 - Bakan Koca'dan maske ve mesafe uyarısı09:39 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 357 bini geçti09:38 - Çorum'da, çarşıda karşılaştığı husumetlisini öldüren saldırgan tutuklandı
09:36 - Düğün davetiyesi için yola çıkmışlardı, Tem'de acı son09:33 - 2 gün yüzyüze 3 gün ekranda... Okullar böyle açılacak09:28 - Üvey amcanın 'kama vahşeti'09:26 - Akdeniz Üniversitesi'nin ilk kadın rektörü: Hedefim 'İyi ki rektör oldu' dedirtmek09:05 - Şehit polis iyi kalbiyle hatırlanacak
08:45 - Salçada yeni normal
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Konya Büyükşehir, makam şoförü almak için ilana çıktı, sadece adayın ismini yazmadı
Gaziantep'te şüpheli ölüm sonrası tutuklama
2 gün yüzyüze 3 gün ekranda... Okullar böyle açılacak
Öğretmenler, mesleki çalışma programını okullarda yapacak
1 kişi yıl içerisinde en fazla üç araç satabilecek
Sözleşmeye ya şerh düşülecek ya da iptal
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Yunanistan saldırırsa adalardan da olur
Bu hafta altın kaybettirdi
Dünyanın en iyi 10 üniversitesi, pandemide ne yapacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
canlı yayında dizlerini kırmak 1
corona virüs vaka sayısı 1
a haber'in muharrem ince'nin konuşmasını yayınlaması 2
gaziantep'te 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmesi 2
migren botoksu 1
sputnik v 1
dolarla mı maaş alıyorsunuz,dolar borcunuz mu var 6
istanbul sözleşmesinden çıkılması 2
ebru polat 1
hümeyra 1
SON İLANLAR
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 173 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Şırnak Fındık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Niğde Çukurkuyu Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Bahşılı Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam