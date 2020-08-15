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HAYDİ uygulamasını 17 günde 9 bin 453 kişi indirdi

HAYDİ uygulamasını 17 günde 9 bin 453 kişi indirdi
 15 Ağustos 2020 10:45
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HAYDİ uygulamasını 17 günde 9 bin 453 kişi indirdi

İçişleri Bakanlığınca çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve bu konuda duyarlılığı artırmak amacıyla hayata geçirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil ihbar uygulaması, hayvanseverlerden ilgi gördü. Uygulamayı ilk 17 günde 9 bin 453 kişi cep telefonuna indirirken, uygulama üzerinden gelen 203 asıllı ihbara ekipler anında müdahale etti.

İçişleri Bakanlığınca, 81 il emniyet müdürlüğü asayiş şube müdürlükleri bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği kurulurken, bu alanda görev alacak personelin eğitim çalışmalarına ise devam ediliyor.

Ayrıca vatandaşların çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları hızlı ihbar edebilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığınca ortak yürütülen çalışma sonucu, HAYDİ mobil uygulaması da geçtiğimiz günlerde hizmete alındı.

Vatandaşlar, Apple Store ve Play Store üzerinden cep telefonlarına indirdikleri uygulamaya T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazarak giriş yapabiliyor. Giriş yaptıktan sonra cep telefonuna gelen doğrulama kodunun girilmesiyle uygulama etkin hale getiriliyor.

203 asıllı ihbara müdahale edildi

28 Temmuz'da hizmete giren HAYDİ uygulamasını ilk 17 günde 9 bin 453 kişi cep telefonuna indirdi. Uygulamaya 203'ü asıllı, 230'u asılsız olmak üzere toplam 433 ihbar geldi.

11 Ağustos'ta Kahramanmaraş'ta, HAYDİ uygulaması üzerinden Türkoğlu ilçesinde 3 köpeğin bir kamyonetle öldürülmeye götürüldüğü ihbarında bulunuldu. Yapılan araştırmada 3 sokak köpeğinin uygun teçhizatla toplandığı, hayvanlara herhangi bir zarar verilmediği, Kahramanmaraş Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine teslim edildiği, gerekli sağlık kontrollerinin veteriner tarafından yapıldığı, sağlık durumlarında olumsuzluk olmadığı ve merkezde muhafaza edildiği belirlendi.
İhlas Haber Ajansı
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