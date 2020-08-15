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TMO gıdada stokçulara fırsat vermiyor

Toprak Mahsulleri Ofisi hububatta fiyat stokçuluğunun önüne geçmek amacıyla 500 bin ton buğday ile 60 bin ton arpa ithalatı için 25 Ağustos'ta ihaleye çıkacak.
 15 Ağustos 2020 10:52
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TMO gıdada stokçulara fırsat vermiyor

TMO'dan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin 2019'da 19 milyon ton olan buğday üretiminin bu yıl yüzde 8 artarak 20,5 milyon tona, 7,6 milyon ton olan arpa üretiminin de yüzde 9 yükselerek 8,2 milyon tona çıkacağı tahmin ediliyor.

Türkiye genelinde hububat hasadı neredeyse tamamlandığından TMO alımları geçen yılın altında kaldı.

Her ne kadar yurt içi hububat üretimi geçen yılın üzerinde gerçekleşse de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ürün fiyatlarında yükseliş beklentisiyle stokçuluğun artması ve sektör dışı kesimin de spekülatif kar amaçlı ürün alması nedeniyle yurt içi piyasa fiyatları hasat başından itibaren yükselerek TMO alım fiyatlarının üzerine çıktı. Fiyatlardaki bu yükselişin devam edebileceği öngörülüyor.

Türkiye geneli Anadolu Kırmızı Sert (AKS) ekmeklik buğdayın tonu 1700-1800 lira olup fiyatı geçen yıla göre ortalama yüzde 30, makarnalık buğdayın tonu 1900-2000 lira olup fiyatı aynı dönemde ortalama yüzde 20 ve yemlik arpanın tonu 1330-1400 lira olup fiyatı ortalama yüzde 20 arttı.

TMO, piyasa düzenleme görevi kapsamında spekülatif kaynaklı yaşanabilecek fiyat artışlarının gıda enflasyonunu tetikleyici etkilerini önlemek, olağanüstü hal stoklarını oluşturmak, yurt içi alımlarla belirli bir seviyede kalan buğday ve arpa stoklarının ithalat yoluyla takviye etmek amacıyla 500 bin ton buğday ve 60 bin arpa ithalatı için ihaleye çıkacak.

Salgın sebebiyle Rusya gibi önemli hububat ihracatçısı ülkelerin ihracat kısıtlamasına gidebileceklerine dair beyanatları ve yurt dışı hububat fiyatlarının nispeten düşük seyrediyor olması dikkate alınarak ihaleye 25 Ağustos'ta çıkılması uygun görüldü.
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