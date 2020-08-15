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Meslek lisesi öğretmenleri temassız ateş ölçen cihaz geliştirdi

Bursa'daki Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin geliştirdiği cihaz, elektriğe bağlanmadan 1 hafta boyunca içindeki şarjla kullanılabiliyor
 15 Ağustos 2020 11:36
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Meslek lisesi öğretmenleri temassız ateş ölçen cihaz geliştirdi

- Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, taşınabilir, temassız ateş ölçen ve dezenfektan veren cihazı geliştirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında temassız el dezenfektan cihazını yerli imkanlarla geliştirip, seri üretimini yapan öğretmenler, elde ettikleri başarıyı yeni ürünlerle sürdürüyor.

Okulun Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanındaki öğretmenler gelen talepler üzerine, dezenfektan cihazını geliştirerek, şarj edilebilir bataryayla çalışan ve ateş ölçen prototip haline getirdi.

Lisenin müdürü Oktay Güllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önceki cihazın "versiyon 1" olarak adlandırıldığını, yeni cihazın ise "versiyon 2" koduyla prototipinin üretildiğini söyledi.

Araştırma ve geliştirme ekibiyle daha önce ürettikleri 350 cihazı kurumlara teslim ettiklerini aktaran Güllü, "Ürettiğimiz versiyon 1'e ne gibi yenilikler yapılabilir, ne kadar arızayla geri dönüyor diye bir çalışma yaptık. Bizim hedefimiz, yüzde 10'luk bir geri dönüş yani arıza kaydı olabilir şeklindeydi. Fakat şu ana kadar bize 3 cihaz geri getirildi. Bu da bizim yaptığımız versiyon 1'in başarılı olduğunu, kullanıcılar tarafından tercih edildiğini gösterdi. Bunu kullanan öğrenciler, öğretmenler, idarecilerden daha farklı ne yapabiliriz şeklinde geri dönüşler aldık." diye konuştu.

- "Yaklaşık bir hafta istediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz"

Yaptıkları araştırmalarda ateş ölçer ve dezenfektan veren cihazın birleştirildiği cihazlara çok rastlamadıklarını belirten Güllü, böylelikle araştırma ve geliştirme aşamasından sonra ürünü ortaya çıkarttıklarını anlattı.

Daha önceki cihazın elektriğe bağlı çalıştığını ve aldıkları geri dönüşlerde şarjla çalışan bir ürün yapmaları gerektiği kanaatine vardıklarını dile getiren Oktay Güllü, şunları ifade etti:

"Yeni cihazımıza kattığımız özellik, herhangi bir yere sabitlemeye gerek yok, istediğiniz yere taşıyabiliryosunuz. Yeni cihazımızın boyutlarını küçülttük, daha sessiz çalışıyor. İçine koyduğumuz şarj edilebilir bataryayla yaklaşık bir hafta elektriğe bağlamadan istediğiniz yerde, istediğiniz ortamda kullanabiliyorsunuz. Versiyon 2'nin Ar-Ge faaliyeti bitti. Bu ürünü yaparken, ekibimizdeki arkadaşların çalışmaları çok önemli, arkadaşlar pandemi sürecinde okullar kapalı olmasına rağmen gece-gündüz çalışıyorlar ve bu ürünleri geliştiriyorlar. Yeni ürünümüzün testlerini yaptık ve seri üretim noktasında da çalışmalara başlayacağız. Resmi kurumlar, hastaneler, ibadethaneler, okullar öncelikli hedefimiz."

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile halk otobüslerinde cihazın kullanılması konusunda bir görüşme de yaptıklarını belirten Güllü, özel kuruluşların da cihaza ilgi gösterdiklerini söyledi.

Güllü, gelen taleplere yetişecek kapasitelerinin olduğunu da ifade ederek, öğrencilerin de üretim ve geliştirme noktasında sürecin içerisinde bulunduğunu kaydetti.

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alan Şefi Mustafa Ümit Cesur ise daha önceki cihazdaki musluk kısmını alta aldıklarını, ateş ölçer cihazının da sıcaklık derecelerine göre renkli uyarılar verdiğini anlattı.

Cesur, cihazın ayaklı ve ayaksız olarak istenilen yere taşınabileceğini, malzemelerin ve teknik altyapısının tamamen yerli olduğunu aktardı.
Anadolu Ajansı
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