Karantinada olması gereken kişi seyahatte yakalandı
|15 Ağustos 2020 11:41
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, hakkında karantina kararı bulunan G.Ö. Ankara'dan Edirne'ye gitmek üzere otobüsle yola çıktı.
Jandarma ekipleri, Edirne girişinde gerçekleştirdikleri kontroller sırasında karantinada olması gerekirken yolculuk eden G.Ö'yü tespit etti.
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten G.Ö'ye 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.
- Kimlikler el değmeden kontrol ediliyor
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, 24 saat esasıyla kente girişlerde kontrollerini sürdürüyor.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan sorgulamada, askerler kimliklere el sürmeden kontrolü yapıyor.
Özel bir yazılımla kimliği okuyan sistem sayesinde gerekli sorgulama yapılıyor.
Sorgulama kapsamında karantinada olması gerekirken kural ihlali yapanlar da tespit edilebiliyor.
Vatandaşlar, uygulamanın son derece yerinde olduğunu ifade ederek, aksi halde salgının bireysel hatalarla daha da artacağını belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Siirt'te düğünlere katılım yaşına Kovid-19 kısıtlaması
15 Ağustos 2020 12:33
|Kayseri'de 65 yaş üstüne Kovid-19 kısıtlaması
15 Ağustos 2020 12:01
|Konya'da düğünde gençler, koronavirüs salgınını hiçe saydı
15 Ağustos 2020 11:49
|HAYDİ uygulamasını 17 günde 9 bin 453 kişi indirdi
15 Ağustos 2020 10:45
|Evde izolasyonu delene ceza
15 Ağustos 2020 08:33
|Adana'da 2 bin 450 polisin katılımıyla 'huzur' uygulaması yapıldı
14 Ağustos 2020 23:39
|Altı şehirde daha 65 yaş üstüne virüs kısıtlaması
14 Ağustos 2020 22:55
|AFAD Başkanlığı 11 yıl sonra görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
14 Ağustos 2020 21:09
|Veriler açıklandı... Bugüne kadar ki en yüksek test sayısına ulaşıldı
14 Ağustos 2020 19:55
|SPK'dan 27 internet sitesi için daha kapatma kararı
14 Ağustos 2020 18:18