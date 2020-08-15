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KPDK gündeminin belirlenmesi için hazırlık toplantısı yapıldı

Çalışma Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda ikinci kez bir araya gelinmesi kararı alındı
 15 Ağustos 2020 11:47
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KPDK gündeminin belirlenmesi için hazırlık toplantısı yapıldı

Kamu Personeli Danışma Kurulunun (KPDK) gündeminin belirlenmesi için memur konfederasyonları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, KPDK toplantısının gündem odaklı gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı anımsatılarak, toplantı gündeminin belirlenmesi için tarafların katılımıyla hazırlık toplantısı yapıldığı belirtildi.

Hazırlık toplantısının Çalışma Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KPDK hazırlık toplantısında Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yetkilileri, KPDK için gündem önerisi oluşturmak amacıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. KPDK hazırlık toplantısı neticesinde öne çıkan konuların detaylarının ve kurul gündemine taşınabilecek konuların netleştirilmesi için ikinci kez bir araya gelme kararı alındı."
Anadolu Ajansı
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