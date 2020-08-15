Emre Belözoğlu futbolu bıraktı
Emre Belözoğlu, yazdığı mektupla profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.
|15 Ağustos 2020 13:08
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