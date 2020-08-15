Etkisiz hale getirilen 3 teröristin biri, gri kategoride
İçişleri Bakanlığı:"Bitlis kırsalında 13 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Liste'de aranan Sultan Oruç olduğu tespit edildi
|15 Ağustos 2020 13:15
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İçişleri Bakanlığı:"Bitlis kırsalında 13 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Liste'de aranan Sultan Oruç olduğu tespit edildi"
Zeytin Dalı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
13 Ağustosta Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı, JÖH ve Jandarma Komando birliklerince, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3️ teröristten birinin, 500.000ye kadar ödülle Gri Liste'de aranan Ardem Ararat/Berivan kod adlı Sultan Oruç olduğu tespit edildi.+TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) August 15, 2020
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