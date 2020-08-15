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Etkisiz hale getirilen 3 teröristin biri, gri kategoride

İçişleri Bakanlığı:"Bitlis kırsalında 13 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Liste'de aranan Sultan Oruç olduğu tespit edildi
 15 Ağustos 2020 13:15
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Etkisiz hale getirilen 3 teröristin biri, gri kategoride

İçişleri Bakanlığı:"Bitlis kırsalında 13 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Liste'de aranan Sultan Oruç olduğu tespit edildi"

Zeytin Dalı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
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