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Tokat'ta otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
Tokat'ta otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
|15 Ağustos 2020 13:41
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Tatil için memleketine gelen Kütahya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet B. (43) idaresindeki 16 U 9182 plakalı otomobil, Turhal kara yolu sanayi sitesi mevkisinde bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Hacı Süleyman Gökalp'a (54) çarptı.
Ağır yaralanan Gökalp, kaldırıldığı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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