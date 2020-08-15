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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'mavi vatan' açıklaması

"Mavi vatanda tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. Kendi mavi vatanımızda siyasi oyun oynatmayız. Türkiye ile hak ve hukuk temelinde konuşan kazanır. Türkiye'ye tehdit diliyle konuşan kaybeder"
 15 Ağustos 2020 14:01
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'mavi vatan' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mavi vatanda tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. Kendi mavi vatanımızda siyasi oyun oynatmayız. Türkiye ile hak ve hukuk temelinde konuşan kazanır. Türkiye'ye tehdit diliyle konuşan kaybeder." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Akdeniz'deki "Yunan tiyatrosu"nun hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey olmadığını belirterek, bu duruma eklenen Fransız tehditkarlığının ise ciddiyetsizlik olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği'nin bu siyasi tiyatronun figüranı olmaması gerektiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Yunanistan'ın diplomasiden anladığı kendi şımarıklığını Avrupa siyaseti haline getirmektir. Macron yönetimi ise el attığı her konudaki başarısızlığını Akdeniz'de laf kalabalığı ile örtmeye çalışıyor. Kabadayılık, mahalle dayanışması ve şımarıklık üçlüsünden siyaset çıkmaz. Mavi vatanda tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. Kendi mavi vatanımızda siyasi oyun oynatmayız. Türkiye ile hak ve hukuk temelinde konuşan kazanır. Türkiye'ye tehdit diliyle konuşan kaybeder. Nokta."
Anadolu Ajansı
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