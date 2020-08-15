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Suriyeli çocuğu kaçırıp fidye isteyenler tutuklandı

Mersin'de sokakta oynayan Suriyeli çocuğu kaçırarak ailesinden fidye istedikleri iddia edilen 2 kişi tutuklandı
 15 Ağustos 2020 14:25
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Suriyeli çocuğu kaçırıp fidye isteyenler tutuklandı

Mersin'de sokakta oynayan Suriyeli çocuğu kaçırarak ailesinden fidye istedikleri iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki evinin önünde ablasıyla oynayan 4 yaşındaki Suriye uyruklu H.A, otomobille yanına gelen kişilerce kaçırıldı.

Zanlıların, çocuğa karşılık 250 bin lira fidye istediği baba A.A, polise giderek şikayetçi oldu.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasına ulaştı.

Kırsal kesimdeki Akdam Mahallesi'nde aracın önünü kesen ekipler, yaya olarak kaçmaya çalışan Suriye uyruklu L.S. ve M.G'yi yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yakaladı.

Otomobilde ağlarken bulunan H.A. ailesine teslim edildi. Araçta pompalı tüfekle çok sayıda fişek ele geçirildi.

Zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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