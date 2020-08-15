1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İçişleri Bakanı Of'taki sel ve heyelanların bilançosunu açıkladı

Of'a çok kısa süre içerisinde 50 kilogram, Hayrat'a da yukarıki mahalleler ve köyler olmak üzere yaklaşık 140 kilogram civarında yağmur düştü. Bu hakikaten riskli bir rakam ve bu açıdan Of'ta yaklaşık 22 kırsal mahalle yolu kapandı. 22 köy, mahalle yolunun yaklaşık 11'i şu ana kadar açıldı, diğerlerinin de açılma çalışmaları sürüyor
 15 Ağustos 2020 14:59
Yazdır
İçişleri Bakanı Of'taki sel ve heyelanların bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Of'a çok kısa süre içerisinde 50 kilogram, Hayrat'ta da yukarıki mahalleler ve köyler olmak üzere yaklaşık 140 kilogram civarında yağmur düştü. Bu hakikaten riskli bir rakam ve bu açıdan Of'ta yaklaşık 22 kırsal mahalle yolu kapandı. 22 köy, mahalle yolunun yaklaşık 11'i şu ana kadar açıldı, diğerlerinin de açılma çalışmaları sürüyor." dedi.

Bakan Soylu, Soylu, şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelanlar olan Of ilçesine gelerek Kaymakamlıkta gerçekleştirilen hasar tespit ve koordinasyon toplantısına katıldı. Soylu, toplantı sonrası Kaymakamlık önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, afette hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

İlçede, Vali, AFAD Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, milletvekilleri, Kaymakam, Çevre ve Şehircilik ve diğer tüm birimlerle yağmur ve peşi sıra gelen heyelanın ortaya çıkardığı sonuçlarla ilgili dün akşam ve bugün bir değerlendirme yaptıklarını aktaran Soylu, "Şu anda tüm ekiplerimiz, DSİ'den Karayollarına kadar ve AFAD'dan tüm büyükşehir, ilçe belediye başkanlığı ekiplerine kadar her biri sahadalar." ifadesini kullandı.

Soylu, Of'a çok kısa süre içerisinde 50 kilogram, Hayrat'a da yukarıki mahalleler ve köyler olmak üzere yaklaşık 140 kilogram civarında yağmur düştüğüne işaret ederek şöyle konuştu:

"Bu hakikaten riskli bir rakam ve bu açıdan Of'ta yaklaşık 22 kırsal mahalle yolu kapandı. Yaklaşık 22 köyde de elektrik kesilmişti. 22 köy, mahalle yolunun yaklaşık 11'i şu ana kadar açıldı, diğerlerinin de açılma çalışmaları sürüyor. Ana yollarda herhangi bir tıkanıklık söz konusu değil. Yine Büyükşehir Belediye Başkanımızın verdiği bilgi çerçevesinde yaklaşık 32 mahallede su arızası söz konusu, 54 ayrı noktada. Su Kanalizasyon İdaresinin çalışanları bu arızaları gidermeye çalışıyor. Yaklaşık 22 köy, mahallenin 14'üne elektrik verildi, 8'i ile ilgili elektrik verme çalışmalarının 4'ü de kısmen verildi, diğerlerinde de öğleden sonra 3-4 gibi inşallah verilmiş olacak."

- "Dere kenarlarına ev yapmamak belki bu işin birinci kuralıdır"

Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde bu yıl birçok noktada sel, heyelan ve afetle karşı karşıya olduklarını dile getiren Soylu, Türkiye'nin afetle sürekli karşı karşıya kalan ve kalacak bir ülke olduğunu, tüm tedbirleri, tüm yapısal adımları buna göre atmalarının kendileri için kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Soylu, bunu milletle yapacaklarını ifade ederek "Yani dere kenarlarına ev yapmamak belki bu işin birinci kuralıdır. İmarın ve özellikle belediyelerin, çevre şehirciliğin ortaya koymuş olduğu doğru yere imar çalışmalarının dışında 'Ben buraya yapayım, geçeyim, burada işte gençlik hayallerimiz var, ailemizin burada yadigarları var' dendiği andan itibaren büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalınması kaçınılmazdır. Bunu da ifade etmek gerekir." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile gece bölgede olduklarını anımsatan Soylu, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız da İller Bankasından gerekli maddi yardımların buraya yapılması hususunda, bizler de AFAD'dan, yine burada hasar gören evler ve diğer noktalar için de yine Aile Bakanlığımız gerekli destekleri ortaya koyacaklardır. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, Allah beterinden korusun ama bizim de tedbir almamız gerekiyor. İlk önce tedbiri alacağız, takdiri Cenabıallah'a bırakacağız ama tedbir bizim işimizdir." diye konuştu.

Bakan Soylu, 17 Ağustos'a değinerek şunları kaydetti:

"Bir hafta boyunca AFAD'la birlikte tüm Türkiye'de depreme hazırlık haftası olarak bir haftayı hem farkındalık üretmek hem çalışmalarımızı tekrar gözden geçirebilmek için değerlendireceğiz bütün illerde ama etkinliklerimiz de olacak. Bu konu bizim önümüzdedir afet, sel, heyelan ve deprem. Hazırlıklarımızı buna göre yapmak durumundayız. Bu konuda bizim yapacağımız 1 liralık yatırım, vatandaşımızın atacağı 1 liralık adım yarın 7 liralık maliyetin önüne geçecektir. Bu uluslararası bir norm. Tabii burada can kayıplarının, Allah muhafaza burada ortaya çıkabilecek sakatlıkları, kazaları elbetteki bunun içine katmak ve bunu değerlendirmek mümkün değildir. Tekrar geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

Soylu, ayrıca yeni inşa edilen Of Jandarma Komutanlığı binasında da incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu'ya, Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Salih Cora ve Bahar Ayvazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Sürmene Kaymakamı ve Of Kaymakam Vekili Ahmet Gazi Kaya, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ve diğer ilgililer eşlik etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Siirt'te düğünlere katılım yaşına Kovid-19 kısıtlaması
15 Ağustos 2020 12:33		 Kayseri'de 65 yaş üstüne Kovid-19 kısıtlaması
15 Ağustos 2020 12:01
Konya'da düğünde gençler, koronavirüs salgınını hiçe saydı
15 Ağustos 2020 11:49		 Karantinada olması gereken kişi seyahatte yakalandı
15 Ağustos 2020 11:41
HAYDİ uygulamasını 17 günde 9 bin 453 kişi indirdi
15 Ağustos 2020 10:45		 Evde izolasyonu delene ceza
15 Ağustos 2020 08:33
Adana'da 2 bin 450 polisin katılımıyla 'huzur' uygulaması yapıldı
14 Ağustos 2020 23:39		 Altı şehirde daha 65 yaş üstüne virüs kısıtlaması
14 Ağustos 2020 22:55
AFAD Başkanlığı 11 yıl sonra görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
14 Ağustos 2020 21:09		 Veriler açıklandı... Bugüne kadar ki en yüksek test sayısına ulaşıldı
14 Ağustos 2020 19:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:59 - İçişleri Bakanı Of'taki sel ve heyelanların bilançosunu açıkladı14:57 - Markalı konutlarda stok erime hızı 10 yılın en yüksek ikinci seviyesinde14:49 - İnsanla hayvan diyaloğunun en pür hali: TOR14:45 - 2 gün yüzyüze 3 gün ekranda... Okullar böyle açılacak14:35 - Garip Ay: Ben sadece oyun oynayan bir çocuğum14:25 - Suriyeli çocuğu kaçırıp fidye isteyenler tutuklandı
14:13 - 'Bugün Doğu Akdeniz'de bambaşka bir tablonun adımını atıyor Türkiye'14:01 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'mavi vatan' açıklaması13:41 - Tokat'ta otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü13:40 - Gaziantep'te minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü13:38 - İkinci el satışlarda 'güvenli ödeme sistemi' zorunlu hale geldi13:22 - Gaziantep'te geçici süreyle gösteri ve yürüyüş etkinlikleri yasaklandı
13:15 - Etkisiz hale getirilen 3 teröristin biri, gri kategoride13:08 - Emre Belözoğlu futbolu bıraktı13:04 - Torul Belediye Başkanı Özdemir'den 'Koronavirüse yakalandım' paylaşımı13:02 - 'Turgut Reis'in türbesi Türkiye-Libya dostluğunun nişanesidir'12:50 - Sağlıkçıların Meclis hastanesindeki kitler ile test yaptırdıkları yalanlandı
12:33 - Siirt'te düğünlere katılım yaşına Kovid-19 kısıtlaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Konya Büyükşehir, makam şoförü almak için ilana çıktı, sadece adayın ismini yazmadı
Öğretmenler, mesleki çalışma programını okullarda yapacak
2 gün yüzyüze 3 gün ekranda... Okullar böyle açılacak
1 kişi yıl içerisinde en fazla üç araç satabilecek
Gaziantep'te şüpheli ölüm sonrası tutuklama
Rusya koronavirüs aşısının üretimine başladı
ALES adaylarına ÖSYM'den 'saat' uyarısı
Sözleşmeye ya şerh düşülecek ya da iptal
Hakime 'Allah belanı versin' demek, suç oluşturur mu?
Memurlara özel %15 ekstra indirim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ebru polat 1
somer sivrioğlu 1
Beleş mi aldın karıyı,sorusu 2
boğulmaların artması 2
memleket hareketi 4
a haber'in muharrem ince'nin konuşmasını yayınlaması 2
badem 1
gaziantep'te 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmesi 1
hümeyra 1
erkek doğmadı çöpe attık 3
SON İLANLAR
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 173 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Şırnak Fındık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Niğde Çukurkuyu Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Bahşılı Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam