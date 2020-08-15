Son 45 gündeki en yüksek vaka sayısına ulaşıldı
|15 Ağustos 2020 20:34
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Sağlık Bakanlığı 15 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 1256 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 248 bin 117, can kaybı 5 bin 955 oldu.
Son 24 saatte 992 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 229 bin 972 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada;'SON 45 GÜNÜN en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım. ' ifadelerini kullandı.
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