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2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Son 45 gündeki en yüksek vaka sayısına ulaşıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'SON 45 GÜNÜN en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım. ' ifadelerini kullandı.
 15 Ağustos 2020 20:34
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Son 45 gündeki en yüksek vaka sayısına ulaşıldı

Sağlık Bakanlığı 15 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1256 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 248 bin 117, can kaybı 5 bin 955 oldu.

Son 24 saatte 992 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 229 bin 972 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada;'SON 45 GÜNÜN en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım. ' ifadelerini kullandı.

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Memurlar.Net
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