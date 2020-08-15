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Bugün de karantina haberleri gelmeye devam ediyor

4 ilde bazı yerleşim yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edilmesi üzerine karantina altına alındı.
 15 Ağustos 2020 15:22
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Bugün de karantina haberleri gelmeye devam ediyor

ANKARA

Ankara Etimesgut ilçesinde bulunan Fevziye Mahallesi İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce karantinaya alındı.

Jandarma ekiplerince Ankara Etimesgut ilçesine bağlı Fevziye Mahallesi Hıfzıssıhha Kurulu kararı çerçevesinde karantinaya alındı. Karantina sürecinin ikinci bir emre kadar devam edeceği öğrenildi. Mahalle 463 nüfus bulunuyor ve toplamda 130 haneden oluşuyor. Mahalleye giriş çıkışlar Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından kapatıldı.

20-25 kişinin ziyaret etti

86 yaşındaki T.M isimli kişinin yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı rahatsızlandığı bilgisini alan mahalleli toplamda 20-25 kişi kadar yaşlıyı ziyarete gitti. Ziyaret çerçevesinde yaşlı adam Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam şehir hastanesinde rahatsızlıklarının yanında bir de Covid-19 testi yapıldı. 86 yaşındaki T.M. evine geri gönderilirken hastanın iki gün sonra Covid-19 testin pozitif çıktığı bilgisine ulaşıldı. Bu haber mahalleliyle paniğe sevk ederken durum jandarma ekiplerine bildirildi. Bunun üzerine jandarma da durumu Ankara Valiliği Hıfsısıhha Kuruluna haber verdi. Kurul ise mahallenin ikinci bir emre kadar hemen karantinaya alınmasına karar verdi. Sağlık ekiplerinin mahalleye yönlendirildiği bilgisine ulaşıldı.

ORDU

Ordu'nun Kabataş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 bina karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kabataş ilçesine bağlı Eceli Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucu koronavirüs vakalarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Eceli Mahallesi Çongara Küme Evleri mevkisinde yer alan 26, 27 ve 30 nolu binalarda 14 Ağustos Cuma saat 24.00'dan itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu binalar ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı kaydedildi.

ARDAHAN

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Sazlısu köyünde Kovid-19 vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede hasta ile temaslı kişiler belirlendi.

Bu sebeple köyün, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Salgının engellenmesi, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulancak köyün giriş-çıkışları jandarma tarafından kontrol altına alınırken, sağlık ekipleri köyde filyasyon çalışması başlattı.

BİLECİK

Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Dereköy köyü, yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, köyde yaşayan 20 vatandaşın Covid-19 testlerinin pozitif çıkması sonrasında Dereköy köyünde karantina tedbirinin uygulanmasına karar verdi. Jandarma ekipleri önlem alırken görevli personel haricinde köye giriş-çıkışlar 14 günlüğüne yasaklandı.
Anadolu Ajansı
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