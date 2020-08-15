Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Gölete giren polis memuru hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta gölete giren polis memuru boğuldu.
|15 Ağustos 2020 15:30
|Yazdır
Kahramanmaraş'ta gölete giren polis memuru boğuldu.
Gaziantep'ten ailesiyle piknik yapmak için Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'ndeki Kuş Tepesi bölgesine gelen polis memuru Mehmet Aslan (27), Kılavuzlu Barajı Göleti'ne girdi.
Aslan'ın gözden kaybolduğunu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi sualtı karama kurtarma ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerce sudan çıkarılan Aslan, kaldırıldığı Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aslan'ın iki ay önce evlendiği ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Iğdır'da sosyal medyadan terör propagandasına 8 gözaltı
15 Ağustos 2020 15:51
|83 bin lirası çalındı, hırsız yengesi çıktı
15 Ağustos 2020 15:45
|Karantinaya uymayan aile hakkında adli işlem başlatıldı
15 Ağustos 2020 15:18
|Suriyeli çocuğu kaçırıp fidye isteyenler tutuklandı
15 Ağustos 2020 14:25
|Tokat'ta otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
15 Ağustos 2020 13:41
|Gaziantep'te minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
15 Ağustos 2020 13:40
|Sağlıkçıların Meclis hastanesindeki kitler ile test yaptırdıkları yalanlandı
15 Ağustos 2020 12:50
|'Okulların açılmasında bir ay sonra yine vaka sayıları değerlendirilecek'
15 Ağustos 2020 11:05
|Kendini polis olarak tanıtarak evlenme vaadiyle kadınları kandırdı
15 Ağustos 2020 10:35
|Çorum'da, çarşıda karşılaştığı husumetlisini öldüren saldırgan tutuklandı
15 Ağustos 2020 09:38