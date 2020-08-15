Şehit polis Hakan Çetinkol son yolculuğuna uğurlandı
|15 Ağustos 2020 15:32
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İstanbul Esenyurt'ta 3 ay önce gerçekleştirilen bir operasyonda yüksekten düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit olan polis memuru Hakan Çetinkol, memleketi Siirt'te toprağa verildi.
İstanbul'dan cenazesi uçakla Siirt Havalimanı'na getirilen Şehit Çetinkol için burada tören düzenlendi. Çetinkol'un cenazesi daha sonra Kurtalan ilçesine götürüldü. Kurtalan Ulu Cami'de cenaze namazı kılınan Çetinkol'un cenazesi ilçeye bağlı Bağlıca köyünde defnedildi.
Cenazeye omuz veren Vali Osman Hacıbektaşoğlu, şehidin babası Haydar Çetinkol ve yakınlarını teselli etti.
Törene, şehidin annesi Dilşan, eşi Serap, oğlu Yusuf ve kızı Sümeyye Çetinkol ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Volkan İmişçi, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Kaymakam Vekili Resul Özdemir, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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