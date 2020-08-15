Bir şehir iki farklı koronavirüs haritası
|15 Ağustos 2020 15:39
|Yazdır
Sağlık Bakanlığının 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında Malatya'da ki korona virüs tablosu 15 günde yeşilden kırmızıya dönüştü.
Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 salgınında riskli bölgeleri gösterdiği 'hayat eve sığar' mobil uygulamasında Malatya'daki değişim korkutuyor. Korona virüs yayılımını ve riskli bölgeleri gösteren uygulamada özellikle merkez mahallelerde 15 gün öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında vaka sayılarının ciddi oranda arttığı görülüyor.
Merkezin yanı sıra ilçeler ve kırsal mahallelerde de vaka sayısının artığı Malatya'da bayram öncesi ve sonrası vaka sayılarında gözle görülür bir artışın olduğu görülüyor. Korona virüs yayılımın en çok son zamanlarda artan düğün, nişan gibi organizasyonların artması, sosyal mesafeye ve maske kuralına uyulmamasından kaynaklandığı düşünülüyor.
Ciddi oranda vaka sayılarının arttığı Malatya'da da Aydın Baruş başkanlığında toplanan il hıfzıssıhha kurulu da yeni tedbir kararları almıştı. Bu kapsamda kentteki düğün ve cenaze gibi organizasyonlarda yemek ve her türlü ikramı yasaklayan İl Hıfzıssıhha Kurulu son olarak ta 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama getirerek saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarını ve her türlü düğün, nişan, kına, cenaze gibi organizasyonlara da katılımlarını yasakladı.
Malatyalılar ise yeniden sokak kısıtlamalarının gelmesinden yana olduklarını söyledi. Birçok vatandaş, tedbirlere uyulmadığını ifade ederek virüsün kontrol altına alınması için sokağa çıkma kısıtlamalarının da yeniden getirilmesi gerektiğini belirttiler.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|2 ilde daha 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
15 Ağustos 2020 16:54
|'Grip aşısı beni koronavirüsten de korur' diye düşünmeyin'
15 Ağustos 2020 16:50
|Ankara'da karantinada olması gereken 2 kişi Bolu'da yakalandı
15 Ağustos 2020 16:26
|Karantina kararına uymayanlara hapis cezası geliyor
15 Ağustos 2020 15:42
|Yazı İşleri Müdürü'nün testi pozitif çıktı, adliye karantinaya alındı
15 Ağustos 2020 15:35
|Bugün de karantina haberleri gelmeye devam ediyor
15 Ağustos 2020 15:22
|Karantinaya uymayan aile hakkında adli işlem başlatıldı
15 Ağustos 2020 15:18
|Altı şehirde daha 65 yaş üstüne virüs kısıtlaması
14 Ağustos 2020 22:55
|Koronavirüste korkutan gelişme: 21 milyonu aştı
14 Ağustos 2020 00:59
|Fenerbahçe'de 1'i futbolcu 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
13 Ağustos 2020 23:36