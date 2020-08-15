1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AÜ 'çevrim içi' ve 'yüz yüze' eğitim hazırlıklarını tamamladı

Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal:- "Ülkemizin pandemik şartlarında hiçbir aksaklık yaşamadan eğitim-öğretim sunmaya en hazır üniversitelerinden biriyiz"
 15 Ağustos 2020 16:56
Yazdır
AÜ 'çevrim içi' ve 'yüz yüze' eğitim hazırlıklarını tamamladı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında hiçbir aksaklık yaşamadan eğitim-öğretim sunmaya en hazır üniversitelerden biri olduklarını bildirdi.

Erdal, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitesinin ve Eskişehir'in her yönüyle öğrencilerin ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek, AÜ'nün eğitim ve huzur kenti olan Eskişehir'de yer alan küresel bir üniversite olduğunun altını çizdi.

Anadolu Üniversitesinin akademik takvim başlangıcını 5 Ekim Pazartesi günü olarak belirlediklerini ifade eden Erdal, şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinde ortaya çıkabilecek olumsuz şartlara karşı, her türlü hazırlığı tamamladık. Bu anlamda her türlü olasılığı dikkate alarak ve çevrim içi eğitime de ağırlık vermek suretiyle, hibrit eğitim sunmak için hazırlıklarımız devam ediyor. Bir taraftan eğitimin yüz yüze olma ihtimaline karşı sınıflarımızı seyrekleştirme, her türlü hijyen koşullarının tekrar gözden geçirilmesi gibi önlemleri alıyoruz. Bir taraftan da en azından bazı derslerin çevrim içi devam etme zorunluluğu olması ihtimaline karşı, öğrenme materyallerimizin ve ölçme yöntemlerimizin tekrar üzerinde çalışarak hepsini gözden geçiriyoruz. Anadolu Üniversitesi olarak çevrim içi ya da yüz yüze, her olasılık için çalışıyoruz."

- "Anadolu Üniversitesi küresel bir kampüs"

Prof. Dr. Erdal, AÜ'nün köklü geçmişi ve teknolojik altyapısı sayesinde değişen koşullarda yüksek kaliteli eğitim öğretim sağlamaya devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin pandemik şartlarında hiçbir aksaklık yaşamadan eğitim öğretim sunmaya en hazır üniversitelerinden biriyiz. Açık ve uzaktan eğitim gören yaklaşık 1 milyon öğrencimiz var ve yaklaşık 40 yıldır bu sistemle öğretim hizmetleri sunuyoruz. Bu anlamda Anadolu Üniversitesi, diğer üniversitelere verdiği desteklerle, Edirne'den Kars'a ve yurt dışında 28 ülkedeki öğrencilerine sunduğu öğrenme hizmetleriyle tam bir küresel kampüs. Pandemik koşulları göz önüne aldığımızda, uzaktan eğitime önemli bir avantaj ve önemli bir adımla başlıyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dünyanın en iyi 10 üniversitesi, pandemide ne yapacak?
15 Ağustos 2020 00:05		 ALES/1'e 300 bine yakın aday katılacak
14 Ağustos 2020 11:27
Gelecekte hangi meslekler öne çıkacak?
14 Ağustos 2020 09:01		 21 Eylül'de seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak
14 Ağustos 2020 08:17
İTÜ Rektörü: Büyük üniversitelerde okumak farkındalık yaratıyor
11 Ağustos 2020 21:52		 Geleceğin bilgisayar mühendislerine burs desteği
11 Ağustos 2020 21:51
Anadolu imam hatip liselerinin taban puanları yükseldi
11 Ağustos 2020 19:35		 Sınavlı okulların tamamı doldu
11 Ağustos 2020 08:16
Rektör, mezun olan öğrencilerine 'temsili törenle' kep giydirdi
10 Ağustos 2020 23:42		 'Koronavirüs'ün ekonomiye etkisi üniversite'ye ders oldu
09 Ağustos 2020 19:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:42 - Dağ keçisi avlayan vatandaşa 23 bin 288 TL cezası kesildi18:38 - Babasının kullandığı cipin aynısı için 150 bin lira harcadı18:35 - Belediyeye kızdı 'tapulu arazim' diyerek yolu kapattı18:33 - Bir doktor daha koronavirüsten hayatını kaybetti18:29 - AK Parti'li Akbaşoğlu'nun acı günü18:23 - Cumhurbaşkanlığı'ndan '12 Ada Belgeleri' paylaşımı
18:19 - Besmeleli tavla satıştan kaldırıldı, bakanlık devreye girdi18:06 - Lojman komisyonuna sadece akademisyen alan üniversitenin yönergesi yargıdan döndü!17:55 - Mustafa Sarıgül de parti kuruyor... İşte ilk detaylar17:44 - Peynirleri dededen kalma geleneklerle muhafaza ediyorlar17:42 - Balıkesir'de ormanlık alanlarda piknik ateşi yasaklandı17:37 - 7 yıl boyunca kumbarasına para attı... 12 bin 800 TL biriktirdi
17:32 - Erdoğan: İnşallah yarınlar bugünlerden daha güzel olacak17:15 - 9 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi17:07 - Covid-19 kararlarına aykırı davranan 2 muhtara soruşturma16:56 - AÜ 'çevrim içi' ve 'yüz yüze' eğitim hazırlıklarını tamamladı16:54 - 3 ilde daha 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
16:50 - 'Grip aşısı beni koronavirüsten de korur' diye düşünmeyin'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2 gün yüzyüze 3 gün ekranda... Okullar böyle açılacak
Konya Büyükşehir, makam şoförü almak için ilana çıktı, sadece adayın ismini yazmadı
Öğretmenler, mesleki çalışma programını okullarda yapacak
1 kişi yıl içerisinde en fazla üç araç satabilecek
Gaziantep'te şüpheli ölüm sonrası tutuklama
Rusya koronavirüs aşısının üretimine başladı
ALES adaylarına ÖSYM'den 'saat' uyarısı
Yunanistan saldırırsa adalardan da olur
Hakime 'Allah belanı versin' demek, suç oluşturur mu?
Sözleşmeye ya şerh düşülecek ya da iptal
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erkek doğmadı çöpe attık 3
memleket hareketi 4
dolarla mı maaş alıyorsunuz,dolar borcunuz mu var 4
Beleş mi aldın karıyı,sorusu 2
istanbul sözleşmesinden çıkılması 2
sputnik v 1
Red bull leipzig 1
afedersin hdp 3
ebru polat 1
migren botoksu 1
SON İLANLAR
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 173 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Şırnak Fındık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Niğde Çukurkuyu Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Bahşılı Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam