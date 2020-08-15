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Covid-19 kararlarına aykırı davranan 2 muhtara soruşturma

Sivas'ta Covid-19 tedbir kararlarına aykırı davranan 2 muhtar hakkında idari soruşturma başlatıldı.
 15 Ağustos 2020 17:07
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Covid-19 kararlarına aykırı davranan 2 muhtara soruşturma

Sivas'ta Covid-19 tedbir kararlarına aykırı davranan 2 muhtar hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Sivas Valiliğinden konuyla ilgili yapılan sosyal medya paylaşımında, "Yıldızeli ve Suşehri ilçelerimizde İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca, toplum sağlığını korumak ve sosyal izolasyonu sağlamak üzere, alınan tedbir kararlarına aykırı davrandığı tespit edilen 2 köy muhtarı hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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