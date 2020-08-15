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7 yıl boyunca kumbarasına para attı... 12 bin 800 TL biriktirdi

Bursa'da, 7 yıl boyunca madeni para biriktiren vatandaşın kumbarasından 12 bin 800 TL çıktı.
 15 Ağustos 2020 17:37
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7 yıl boyunca kumbarasına para attı... 12 bin 800 TL biriktirdi

Bursa'da, 7 yıl boyunca madeni para biriktiren vatandaşın kumbarasından 12 bin 800 TL çıktı.

İznik ilçesinde yaşayan çiftçi Abdulkadir Şen, 7 yıl önce kullanılmayan klima tüpünü, madeni para sığacak şekilde delik açıp, kumbara olarak kullanmaya başladı.

7 yıl boyunca da madeni paraları kumbarasına attı. Biriken parayı merak eden Şen, demir kesme makinesiyle klima tüpünü açtı.

Paraları tek tek sayan Şen, biriktirdiği miktarın 12 bin 800 TL olduğunu gördü. Paralarla çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
DHA
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