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Mustafa Sarıgül de parti kuruyor... İşte ilk detaylar

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de parti kurmaya karar verdi.
 15 Ağustos 2020 17:55
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Mustafa Sarıgül de parti kuruyor... İşte ilk detaylar

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de parti kurmaya karar verdi.

Muharrem İnce'nin geçen hafta başlattığı '1000 Günde Memleket Hareketi'nin ardından bir gelişme de Mustafa Sarıgül cephesinde yaşandı.

2019 yılının Ocak ayında yerel seçim öncesinde CHP'den istifa ettiğini açıklayan Sarıgül'ün parti kurma hazırlıklarını başlattığı öğrenildi.

Sarıgül'ün kurduğu Türkiye Değişim Hareketi de hazırlıklarına başladı. TDH, 58 şehirde çalışmalarını sürdürüyor. Sarıgül'ün ilk ziyaretini Şırnak'a yapacağı ve partisini resmen bu şehirde açıklayacağı bildirildi.
Memurlar.Net
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