Cumhurbaşkanlığı'ndan '12 Ada Belgeleri' paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, Twitter'da 12 Ada'yla ilgili belgeler paylaştı.
|15 Ağustos 2020 18:23
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Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, sosyal medya hesabı üzerinden, 12 Ada ile ilgili döneme dair bazı belgeler paylaştı.
Safi paylaşımında, "Almanlar 12 adayı bize vermek istiyor. Zamanın Başbakanı Şükrü Saraçoğlu Cumhurbaşkanlığına soruyor: Adaları alıp İngilizlere verebilecek miyiz? İnönü cevap veriyor: Adaları almıyoruz... Belgeler Osmanlıca değil. Herkes okur... Yorumsuz" ifadelerini kullandı.
Safi ayrıca, "Eğer Mussolini hükümetini tanısaydık adalar bizimdi. Tanımadık almadık diyor Başbakan Saraçoğlu, Almanların şartı buydu" notuyla başka bir belge paylaştı.
Eğer Mussolini hükümetini tanısaydık adalar bizimdi. Tanımadık almadık diyor Başbakan SaraçoğluMuhammet Safi 🇹🇷🕋🌍 (@muhammetsafi) August 14, 2020
Almanların şartı buydu. pic.twitter.com/mi14QL2Sb6
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