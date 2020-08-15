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Belediyeye kızdı 'tapulu arazim' diyerek yolu kapattı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yıllardır vatandaşlar tarafından kullanılan yol, belediyeye kızan tapu sahibi tarafından tarım araç ve aletleri ile çevrilerek trafiğe kapatıldı.
 15 Ağustos 2020 18:35
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Belediyeye kızdı 'tapulu arazim' diyerek yolu kapattı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yıllardır vatandaşlar tarafından kullanılan yol, belediyeye kızan tapu sahibi tarafından tarım araç ve aletleri ile çevrilerek trafiğe kapatıldı.

İlçeye bağlı Kumarla mahallesinde hayvancılık yapan Osman İlbeği, Toprakkale Belediyesi sorumluluk alanında bulunan yolu tarım aletleri ve özel aracını park edip güvenlik şeridi ile çevirerek kapadı.

Tarlalarına ve evlerine gitmek için özellikle ilçe merkezinden Kumarlı Mahallesini kullanan vatandaşlar mağdur oldular. Yoldan geçmek için gelen vatandaşlar, geldikleri istikamette geri dönüş yaparak Osmaniye'yi Adana bağlayan şehirler arası D-400 Karayolunu kullanarak evlerine ve tarlalarına gitmek zorunda kaldılar.

Yolun kendisine ait tapulu arazi içerisinde bulunduğunu kaydeden Osman İlbeği, hayvanların güvenliği ve bağ evi yapmak için belediyeye ruhsat başvurusunda bulunduğunu fakat bugüne kadar bir netice alamadığını dile getirdi. Belediyenin duyarsızlığına tepki göstererek yıllardır ilçe sakinleri tarafından kullanılan yolu kapatmak zorunda kaldığını anlatan Osman İlbeği, "Bu arazi tarım arazisi içinde çiftliğim var ve hayvancılıkla uğraşıyorum. 2 yıldır çiftliğe elektrik abonesi almak için uğraşıyorum. Hayvanlarımın yanında yatıp kalkıyorum. Belediyeden 50 - 100 metrekare bağ evi yapmak için ruhsat başvurusunda bulundum. Belediye bana ruhsat vermedi. 37 dönümden oluşan tarım arazimi imara sokmak istiyor. Bende tarım arazisi olduğu için imara sokmak istemiyorum. Yetkililer imara sokacaksın diye 2 senedir şart koşuyor. Ben de imara sokmayarak kendi arazim içinde bulunan yolu kapattım. Burada bana hayvancılık yaptırtmak istenmiyor. Proje kapsamında kışla mahallesinde 7 bin dönümlük merayı kullanmak üzere sana 300 baş hayvanı veriyoruz denildi. TİGEM'den devletin 300 koyun projesinden aldım. Şimdi bana ne merayı kullandırıyorlar nede burada hayvancılık yaptırmak istiyorlar. Burada elektriğim yok içme suyunu daha yeni zorla bağladılar. Toplamda 600 hayvanım var. Elektriğim olmadığı için aydınlatma yapamıyorum. Güvenlik kamerası bağlatamıyorum. 600 baş hayvanım tehlike altında. Bu yol tapulu arazimin içinden geçiyor. Müsaade ettim bugüne kadar yol olarak kullanıldı sıkıntı yok. Herhangi bir kişiden bedel veyahut para talebim yok. Yetkililerden sadece istediğim 100 metrekare ruhsat, ardından elektrik aboneliği alıp hayvanlarımı kurtarmak. Resmi olarak burada yol yok aydınlatma için TEDAŞ yetkilileri ile görüştük. Vatandaşların rahatı için imza verdim. Burada planda yer alan okulu kaldırmışlar koyunlarım için yaptığım çatıdan ahırım üzerine koymuşlar. İstedikleri değişikliği yaparak bana engel oluyorlar. 3 ay - 5 ay diyerek ileri tarih atıyorlar. Burada mağdurum römorkun içinde yatıyorum. Sıcak ve soğuktan etkileniyorum hasta oluyorum" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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