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Dağ keçisi avlayan vatandaşa 23 bin 288 TL cezası kesildi

Denizli'nin Çivril ilçesinde, koruma altındaki dağ keçisini av tüfeğiyle vurup, öldürdükten sonra sosyal medya hesabında fotoğrafını paylaşan kişiye, yasa dışı avlanmaktan dolayı 23 bin 288 TL idari para cezası kesildi.
 15 Ağustos 2020 18:42
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Dağ keçisi avlayan vatandaşa 23 bin 288 TL cezası kesildi

Denizli'nin Çivril ilçesinde, koruma altındaki dağ keçisini av tüfeğiyle vurup, öldürdükten sonra sosyal medya hesabında fotoğrafını paylaşan kişiye, yasa dışı avlanmaktan dolayı 23 bin 288 TL idari para cezası kesildi.

Denzili'nin Çivril ilçesindeki Akdağ dağında koruma altında olan dağ keçisini av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra keçiyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan kişi, Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce tespit edildi.

Müdürlük koruma altındaki dağ keçisini öldürdüğü gerekçesiyle kişiye, yasadışı avlanmak suçundan 23 bin 288 TL idari para cezası uyguladı.

DHA
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