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Cumhuriyet Başsavcısı koronvirüse yakalandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin'in korona virüs testi pozitif çıktı.
 15 Ağustos 2020 18:45
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Cumhuriyet Başsavcısı koronvirüse yakalandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin'in korona virüs testi pozitif çıktı.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin korona virüs (Covid-19) testi yaptırdı. Başsavcı Altuğ Kürşat Şahin'in korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından evde izolasyona girerek tedavisinin başladığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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