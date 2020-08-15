Cumhuriyet Başsavcısı koronvirüse yakalandı
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin'in korona virüs testi pozitif çıktı.
|15 Ağustos 2020 18:45
|Yazdır
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin'in korona virüs testi pozitif çıktı.
Alınan bilgiye göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin korona virüs (Covid-19) testi yaptırdı. Başsavcı Altuğ Kürşat Şahin'in korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından evde izolasyona girerek tedavisinin başladığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bir doktor daha koronavirüsten hayatını kaybetti
15 Ağustos 2020 18:33
|4 ilde daha 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
15 Ağustos 2020 16:54
|'Grip aşısı beni koronavirüsten de korur' diye düşünmeyin'
15 Ağustos 2020 16:50
|Ankara'da karantinada olması gereken 2 kişi Bolu'da yakalandı
15 Ağustos 2020 16:26
|Karantina kararına uymayanlara hapis cezası geliyor
15 Ağustos 2020 15:42
|Bir şehir iki farklı koronavirüs haritası
15 Ağustos 2020 15:39
|Yazı İşleri Müdürü'nün testi pozitif çıktı, adliye karantinaya alındı
15 Ağustos 2020 15:35
|Bugün de karantina haberleri gelmeye devam ediyor
15 Ağustos 2020 15:22
|Karantinaya uymayan aile hakkında adli işlem başlatıldı
15 Ağustos 2020 15:18
|Altı şehirde daha 65 yaş üstüne virüs kısıtlaması
14 Ağustos 2020 22:55